Doyenne du cinéma français, l'actrice Micheline Presle, est morte à l'âge de 101 ans.

Micheline Presle au 45ème Festival International du Film de Karlovy Vary (KVIFF) le 7 juillet 2010.

La comédienne Micheline Presle est morte ce mercredi 21 février, à l'âge de 101 ans, d’après l’annonce de sa famille à l’AFP. Son gendre, Olivier Bomsel, a déclaré "Micheline s'est éteinte paisiblement, à la Maison nationale des artistes de Nogent-sur-Marne".

Au cours de ses soixante dix années de carrière, débutée au cinéma dans les années 1930, Micheline Presle a tourné avec les plus grands noms du cinéma français, dont Alain Resnay, Jacques Demy, Claude Chabrol ou encore Sacha Guitry. Elle a également joué dans les films Vénus Beauté (Institut) (1999) et France Boutique (2003) réalisés par sa propre fille, Tonie Marshall. Beaucoup se souviennent d’elle pour son rôle de Marthe, la camarade de jeu de Gérard Philipe, dans Le Diable au Corps (1947), de Claude Autant-Lara. Elle a longtemps été l’une des trois stars préférées des Français, aux côtés de Michèle Morgan et Danielle Darrieux.

Il y a 20 ans, après avoir reçu un César d’Honneur par l’Académie des Césars, elle déclarait "le cinéma est sans aucun doute la plus belle histoire de ma vie".