Des itinéraires économiques en carburant sur Google Maps

Google

Google Maps lance à partir de ce mercredi en France et en Europe une nouvelle fonctionnalité visant à consommer moins de carburant.

Ce choix est désormais possible, avec le lancement des itinéraires économes en carburant sur Google Maps, disponibles dès aujourd’hui en France et dans près de 40 pays d’Europe. Ces alternatives plus écoresponsables sont également un bon moyen de faire des économies en diminuant sa consommation de carburant en plus de ses émissions CO₂ - une préoccupation grandissante pour de nombreux européens. En effet, selon un rapport Statista de 2022, les transports routiers sont la principale cause des émissions de CO2 en Europe.

À présent, Google Maps indiquera non seulement le chemin le plus rapide, mais aussi le chemin le plus économe en carburant, si celui-ci n’est pas déjà le plus rapide. En quelques clics, l’application indique la différence de temps et de carburant consommé entre les deux itinéraires, permettant à l’utilisateur de choisir le trajet le plus adapté. Faire le choix du trajet le plus rapide en toutes circonstances est toujours possible : il suffit de modifier les paramètres.

Les itinéraires économes en carburant ont une incidence réelle sur nos comportements. En effet, depuis leur lancement aux États-Unis, au Canada et en Allemagne, ils auraient déjà entraîné une réduction de plus de 500 000 tonnes des émissions CO₂, soit l’équivalent de 100 000 voitures à moteur thermique retirées de la circulation.

Et les conducteurs européens, américains et canadiens qui empruntent les itinéraires économes en carburant pourront, dans les prochaines semaines, indiquer le type de moteur de leur véhicule (essence, diesel, hybride ou électrique) dans Google Maps. Nous pourrons alors leur proposer le trajet le plus adapté et produire des estimations aussi précises que possible de l’efficacité en termes de consommation de carburant ou d’énergie.