Déclin des oiseaux en Europe : comment aider ceux observés dans votre jardin ?

Une nouvelle étude du CNRS et de l'université de Montpellier révèle que 20 millions d'oiseaux disparaissent chaque année en Europe

Une nouvelle étude du Centre national pour la recherche scientifique (CNRS) et de l'université de Montpellier, publiés lundi dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), révèle que 20 millions d'oiseaux disparaissent chaque année en Europe. Que faire quand on trouve un volatile dans son jardin, pour l'aider à se nourrir ou se protéger du froid ?

- S’il est tentant de nourrir un oiseau dès qu’il pointe le bout de son bec, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) recommande d'alimenter nos amis à plumes uniquement pendant l'hiver, en période de froid prolongée. Le reste de l’année, la nourriture ne manque pas. Nourrir soi-même les oiseaux « peut créer une relation de dépendance vis-à-vis des jeunes oiseaux de l'année qui doivent apprendre à se nourrir par eux-mêmes », met en garde la LPO. L’association recommande de privilégier les mélanges de graines (notamment tournesol noir, cacahuètes, amandes ou maïs), les pains de graisse végétale ou encore les fruits de saison, comme les pommes, les poires et le raisin. La graisse animale, les gâteaux, les biscuits ou encore le pain sont à proscrire, car dangereux. En revanche, il est possible d’installer des abreuvoir tout au long de l’année.

- Selon la LPO, l’installation de nichoirs est une aide estimable car les oiseaux « manque(n) de sites de nidification naturels », ce qui « peut être un obstacle à la reproduction des oiseaux nicheurs ». Les nichoirs de type « boîte aux lettre » ou les nichoirs semi-ouverts sont particulièrement appréciables. Ces derniers doivent être fixés sur un mur à une hauteur située entre 2 et 5 mètres du sol, de préférence vers le sud ou sud-est pour éviter qu'ils soient en plein vent, ces derniers venant souvent d’ouest. La LPO conseille de les installer à partir du mois de novembre pour que les oiseaux aient de le temps d'y prendre leurs marques avant la période de reproduction et de les nettoyer une fois par an.

- Enfin, si vous découvrez un oiseau, il ne faut pas se précipiter pour le recueillir chez soi, mieux vaut le laisser se débrouiller seul. S'il s'agit d'oisillons, il est possible qu'ils aient quitté leur nid un peu trop tôt. « Ils ne sont pas pour autant abandonnés », assure cependant la LPO qui recommande d'attendre l'éventuel retour des parents. Seules exceptions : si le jeune oiseau est dans un endroit dangereux, sur une route par exemple, ou s'il semble un peu maigre. Il est alors possible de le remettre dans son nid. En effet, contrairement à ce qui est souvent avancé, le toucher ne pose aucun problème, l'odorat des oiseaux étant très peu développé. Dans ce cas, le port de gants ou l’utilisation de tissus est recommandée afin de se prémunir de coups de griffes ou de becs.