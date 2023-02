Christine Angot est élue à l'Académie Goncourt

Christine Angot vient d'être élue à l'Académie Goncourt.

En acceptant d'entrer au jury, Christine Angot renonce au rêve de nombre d'écrivains : décrocher la plus prestigieuse des récompenses littéraires.

Christine Angot vient d'être élue à l'Académie Goncourt, au couvert numéro 5 que tenait Patrick Rambaud. Ce dernier avait démissionné à la fin de l'année dernière pour raisons de santé.

La romancière, lauréate du Prix Médicis en 2021 pour Le Voyage dans l'Est (Flammarion), faisait partie d'une liste informelle où figuraient nombre de femmes écrivains. L’Académie Goncourt souhaite se féminiser. Elles n'étaient jusqu'alors que trois femmes sur dix jurés : Françoise Chandernagor, Paule Constant, Camille Laurens).

Depuis son septième roman, L'Inceste, la romancière est reconnue pour être l'un des fers de lance de ce que l'on a appelé l'autofiction, cet art de mettre sa vie en fiction.

Lors de l'assemblée générale du 16 janvier qui devait renouveler le bureau, Didier Decoin a été reconduit à la présidence de la prestigieuse société littéraire, Françoise Chandernagor est restée vice-présidente ; Philippe Claudel, secrétaire général, et Camille Laurens, trésorière.

Christine Angot siégera au sein du jury dès le 4 avril prochain. La société littéraire doit s'atteler, dans les prochaines semaines, à annoncer les Goncourt de la poésie, du premier roman et de la nouvelle, et à œuvrer aux choix des Goncourt internationaux. Et pourra dès le mois de mai s'attaquer aux romans de la rentrée littéraire 2023. Si elle le souhaite, Christine Angot pourra siéger jusqu'à ses 80 ans.