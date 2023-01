Bruno Martini démissionne de son poste de président de la Ligue nationale de handball après sa condamnation pour "corruption de mineur"

Bruno Martini va démissionner de son poste de président de la Ligue nationale de handball après sa condamnation judiciaire.

Bruno Martini a été condamné mercredi à un an de prison avec sursis ainsi que 2.500 euros d'amende lors d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Bruno Martini, l’ancien champion du monde de handball avec les Bleus, a accepté ce mercredi une peine d'un an de prison avec sursis pour corruption de mineur et enregistrement d'images pédopornographiques, selon des informations de France Info.

Il va écoper également de 2.500 euros d’amende et de cinq ans d’interdiction d’exercer avec des mineurs. Cette sanction a été homologuée mercredi par un juge du tribunal judiciaire de Paris.

Bruno Martini a démissionné de son poste de président de la Ligue nationale de handball.

Interpellé et placé en garde à vue lundi, Bruno Martini bénéficie d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), une procédure accélérée, allégée et qui permet une plus grande discrétion sur le mode du "plaider coupable".

Un procureur a proposé cette condamnation à Bruno Martini. Sans cela, la peine encourue était de cinq ans de prison et 75.000 euros d'amende.

Bruno Martini faisait l'objet d'une plainte d'un adolescent de 13 ans depuis l'été 2020, selon France Info. Ce garçon avait expliqué à la police avoir échangé des selfies et vidéos à caractère sexuel avec un certain "Daddy" sur le réseau social Snapchat. Le suspect lui avait même proposé un rendez-vous et payé un taxi avant que l'adolescent ne rebrousse chemin au dernier moment.

Les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs ont fini par découvrir Bruno Martini derrière le pseudo "Daddy". En garde à vue, l'ancien gardien des Bleus a assuré avoir cru que l'adolescent avait plus de 15 ans malgré son visage juvénile sur les photos.