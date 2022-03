Arnold Schwarzenegger demande à Vladimir Poutine d’arrêter la « guerre illégale » en Ukraine

Dans cette photo d'archive prise le 23 janvier 2013, la star de cinéma d'action américaine Arnold Schwarzenegger pose pour des photos sur le toit d'un hôtel à Moscou.

Arnold Schwarzenegger a lancé un appel à Vladimir Poutine pour lui demander de mettre fin à la « guerre illégale » menée par la Russie en Ukraine. Dans une vidéo de neuf minutes publiée sur les réseaux sociaux, l’acteur et ancien gouverneur de Californie a commencé par décrire sa propre histoire avec la Russie, revenant sur le film « Double Détente » de 1988, tourné à Moscou, qui a fait de lui le premier acteur occidental à y tourner un film.

Arnold Schwarzenegger s’est ensuite adressé au président russe Vladimir Poutine : « Vous avez commencé cette guerre. Vous dirigez cette guerre. Vous pouvez arrêter cette guerre ».

L’acteur a également souhaité toucher le peuple russe via cette publication pour dénoncer « la propagande et la désinformation » du Kremlin.:

« Personne n’aime entendre une critique de son gouvernement, je le comprends, mais en tant qu’ami de longue date du peuple russe, j’espère que vous entendrez ce que j’ai à dire. Je parle avec la même inquiétude sincère que celle qui animait le peuple américain lors de la tentative d’insurrection du 6 janvier de l’année dernière, lorsqu’une foule déchaînée prenait d’assaut le Capitole américain pour tenter de renverser notre gouvernement. Je sais que votre gouvernement vous a dit que c’est une guerre pour dénazifier l’Ukraine. Dénazifier l’Ukraine ? Ce n’est pas vrai. L’Ukraine n’a pas commencé cette guerre. Pas plus que les nationalistes ou les nazis. Ce sont ceux qui sont au pouvoir au Kremlin qui ont commencé cette guerre. Ce n’est pas la guerre du peuple russe. »

Arnold Schwarzenegger a aussi dénoncé les horreurs de la guerre et de ce conflit :

« Quand je vois des bébés sortis des décombres, je me dis que je regarde un documentaire sur les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, pas les nouvelles d’aujourd’hui. (…) Chaque balle que vous tirez, vous la tirez sur un frère ou une sœur ».

S'adressant aux soldats russes, Arnold Schwarzenegger raconte l'histoire de son père, soldat pour l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avait été « galvanisé par les mensonges de son gouvernement ».

Il évoque notamment comment son père est rentré de Leningrad en homme brisé physiquement et mentalement, non seulement à cause du shrapnel reçu, mais aussi à cause de la culpabilité qu'il ressentait :

« Je ne veux pas que vous vous retrouviez brisés comme mon père. Ce n'est pas la guerre pour défendre la Russie que vos grands-pères ou vos arrière-grands-pères ont menée ».

La star de « Terminator » et de « Conan » a aussi adressé un message à « ceux au pouvoir au Kremlin », leur demandant « pourquoi ils sacrifieraient ces jeunes hommes pour leurs propres ambitions ».

L’acteur achève sa vidéo avec un message adressé aux citoyens russes qui ont protesté contre l’invasion de l’Ukraine :

« Le monde a vu votre bravoure. Nous savons que vous avez subi les conséquences de votre courage. (...) Vous êtes mes nouveaux héros ».