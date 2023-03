Archie et Lilibet, les enfants de Harry et Meghan Markle, ont bien obtenu les titres de prince et princesse

Les enfants du duc et de la duchesse de Sussex ont été officiellement nommés prince et princesse.

Archie et Lilibet, les deux enfants de Harry et Meghan, sont bel et bien prince et princesse. Cette information a été confirmée mercredi par le couple dans un communiqué annonçant le baptême de leur cadette.

Les enfants du duc et de la duchesse de Sussex ont été officiellement nommés prince et princesse sur le site officiel de la famille royale. Les deux enfants de Harry et Meghan, Archie et Lilibet, ont bel et bien acquis le titre de prince et de princesse. Archie et Lilibet n'étaient pas prince et princesse à la naissance, car ils n'étaient pas des petits-enfants du monarque, mais ils ont acquis le droit à ces titres lorsque le roi Charles a accédé au trône.

"Je peux confirmer que la princesse Lilibet Diana a été baptisée le vendredi 3 mars par l'Archevêque de Los Angeles, le révérend John Taylor", a indiqué un communiqué du porte-parole de Harry et Meghan Markle.

Lilibet est publiquement présentée pour la première fois comme une princesse. Elle a accédé à ce titre lorsque son grand-père le roi Charles III a accédé au trône en septembre dernier. Archie a lui aussi hérité de ce titre au même moment.

Cette règle a été instaurée en 1917 par le roi George V. Les enfants du fils du roi ont automatiquement le droit d'être nommés prince et princesse.

Harry et Meghan ont pris la décision de laisser leurs enfants choisir d'utiliser ou non ces titres de prince et princesse quand ils seront adultes.

Selon des informations de la BBC, ces titres ne seront pas utilisés de manière courante, mais uniquement lors de cérémonies.

Les enfants ne pourront pas non plus se faire appeler Son Altesse Royale, un prédicat honorifique placé devant les prénoms de la famille royale. Ils auraient pu hériter de ce droit de leur père, mais celui-ci a cessé de l'utiliser lorsqu'il a quitté la famille royale.

Lors de sa fameuse interview avec Oprah Winfrey en 2021, Meghan Markle avait laissé entendre que son fils Archie ne serait pas prince et que la couleur de sa peau avait joué un rôle dans la décision de la famille royale de ne pas lui donner le titre de prince.