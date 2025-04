Kat Bolstad est une biologiste des grands fonds qui se concentre sur la systématique et l'écologie des calmars, ainsi que sur la biodiversité mondiale des céphalopodes en général. Originaire des États-Unis, où elle a travaillé au Smithsonian et au New England Aquarium (et collaboré avec l'Institut de recherche de l'aquarium de la baie de Monterey), elle vit aujourd'hui à Aotearoa, en Nouvelle-Zélande.