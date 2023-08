Notre Dame de Paris : plongée au coeur du chantier titanesque

Crédits Photo: BERTRAND GUAY AFP

Notre Dame de Paris

Une reportage de TF1 réalisé par M. Izard, B. Lachat et D. Salmon capture la transformation en cours de Notre Dame et les efforts méticuleux qui contribuent à la restauration de ce joyau architectural. Les notes du grand orgue et les chants liturgiques ne résonnent plus. À huit heures du matin, c'est un tout autre registre musical qui éveille l'activité sur le chantier. Les 75 maçons et tailleurs de pierre de l'entreprise H. Chevalier entament leur journée par une séance d'échauffement. Clara Baier, conductrice de travaux, observe avec attention la métamorphose en cours de cet édifice. Elle affirme que lorsque les travaux seront achevés, la cathédrale retrouvera sa teinte d'origine, d'une blancheur éclatante.

Pour parvenir à ce résultat, une étape préliminaire cruciale est le nettoyage. Cette opération implique l'application de latex sur les surfaces des murs et des plafonds. Une fois que ce latex a séché au bout de quelques jours, il est ensuite retiré. Cette méthode sera employée pour traiter une superficie totale de 42 000 mètres carrés. Les accumulations de saletés provenant de plusieurs siècles ainsi que les traces de plomb résultant de l'incendie sont absorbées par cette couche protectrice.

Selon l'architecte en chef des monuments historiques, Philippe Villeneuve, ce chantier offre l'opportunité de pénétrer encore davantage dans l'intimité de la cathédrale et de redécouvrir les sculptures des chapiteaux une fois qu'ils ont été soigneusement nettoyés.

À Lire Aussi

Incendie de Notre-Dame : deux ans après le choc émotionnel, quelle place pour l’Eglise catholique en France ?