Crédits Photo: France24

Colombie : Quatre enfants retrouvés vivants après 40 jours dans la jungle après leur crash d'avion

Le soulagement est immense, dans tout un pays. Après une errance extrêmement dangereuse de 40 jours dans la jungle amazonienne de Colombie, livrés à eux-mêmes, les quatre enfants âgés de 13 ans, 9 ans, 4 ans et 1 an ayant survécu au crash du petit avion dans lequel ils voyageaient, ont été retrouvés vivants vendredi 9 juin.

Le président Gustavo Petros'est fendu d'un tweet annonçant que "Les quatre enfants perdus il y a 40 jours dans la jungle colombienne ont été retrouvés vivants", accompagnant son message d'une photo de militaires et indigènes participant à l'opération pour retrouver la fratrie. Cette association de soldats et d'indigènes est rare dans un pays fracturée par la lutte armée pendant des années.

Les quatre frères et sœurs "ont été immédiatement pris en charge et stabilisé" par les secouristes de l'armée, a affirmé le ministère de la Défense.

Extraits de la jungle le soir même, hélitreuillés et transportés par hélicoptère en pleine nuit vers la ville de San Jose del Guaviare (285 km au sud-est de Bogota), Lesly, 13 ans, Soleiny, 9 ans, Tien Noriel, 4 ans et Cristin, 1 an, ont été transférés dans la foulée par avion médicalisé vers Bogota, pour y être pris en charge dans un hôpital militaire, selon des images diffusées par le ministère.