William Leymergie dit non à Sophie Davant, Claude Lelouch, oui à une jeunesse; Charlène de Monaco rentabilise sa chirurgie; Nabilla se palavassise; Lily-Rose Depp se la pète; Nathalie Marquay entend Jean-Pierre depuis l’au-delà; Adele se Mariah-Careÿse

Unes des hebdos People

Mais aussi : Harry Styles redevient célibataire, Ryan Gosling ne l’est plus; Combat de poules à la tête du concours : c’est l’ulti-Miss Fighting et Stéphanie de Monaco bientôt grand-mère.

William Leymergie et Sophie Davant devait se marier et en fait, non. C’est le coup double que propose Closer, accompagné d’une paparazzade dans les rues d’Aix-en-Provence. Selon des infos exclusives, les couple « symbole de l’amour senior", qui s’est formé après 30 ans d’amitié, avait pris la décision de s’épouser cet automne, lors d’une cérémonie intimiste. Mais William Leymergie aurait eu froid au pied, comme on dit en anglais. Veuf depuis 2 ans, le présentateur Télé aurait préféré rester dans la simplicité, notamment pour ménager ses enfants. Pas de problème pour autant : le duo continue d’arpenter les villes au gré de ses week-end en amoureux et ne semble pas vouloir arrêter. Closer p 14

Fête Nationale à Monaco : le sacre de Princesse Charlène ! On ne voit qu’elle, et tous les hebdos sont unanimes : « enfin ! » Après 10 ans de mariage et une grosse période de déprime, la femme du Prince Albert a l’air d’avoir pris sa place. Au balcon, avec ses jumeaux, dans un long manteau blanc, les coupes de cheveux sont d’équerre, elle sourit. Pour Voici, elle a aussi réussi à imposer ses règles . Aidée de son frère, elle s’est formée un petit gouvernement d’une poignée de personnes de confiance, et tout doit passer par ce « cabinet », même (et surtout) les requêtes des belles-soeurs. Le clan Grimaldi s’est affiché toute la journée, uni et serein. Charlotte Casiraghi par exemple, à qui Gala donne le premier rôle et qu’on disait au bord du divorce il y a encore quelques semaines, apparait collée à son mari (Dimitri Rassam, le fils décale Bouquet), couvant du regard ses deux fils, Raphaël et Balthazar. Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, on apprend que Stéphanie de Monaco va devenir Grand-Mère pour la première fois : son fils Louis Ducruet va devenir papa !

À Lire Aussi

Maître Gims se fait plaquer par sa femme (mais laquelle ?), Cecilia & Nicolas marient Louis Sarkozy; Patrick Bruel s’auto-kiffe à L.A, Nabilla a trop chaud à Dubaï, Gerald et Rose-Marie Darmanin défilent à Paris, Dany Boon a la love-frite à Bruxelles

Nabilla pose en robe couture. Nabilla pose entre deux bolides, ultra looké. Nabilla se fait offrir des sacs et des chaussures hors de prix. Elle a presque réussi à nous faire croire que l’élégance pouvait s’apprendre. Mais non. La starlette a bien cru faire un selfie sexy, en direct d’une sublime plage brésilienne mais un élément est venu tout gâché, malgré elle : sa chaise de camping ! Malgré une volonté affichée de nous montrer ses prothèses mammaires et fessières, enrubannées dans un tout petit maillot de bain, le tout dans une pose improbable, cocktail noix de coco à la main, la chaise pliable en nylon bleu, convoque une tout autre imagerie, celle d’une glacière, d’un bob, d’un parasol et d’un ventre taille Kronenbourg, velu et trop rouge. Chassez le naturel, il revient par la plage !

Mike Tindall, nouvelle star de la Firme. A 44 ans, le gendre de la Princesse grapille des points de popularité tous les jours. Cet ancien rugbyman participe en ce moment à une téléréaltité en Australie, et Gala nous apprend que les Anglais guettent à présent, ses prouesses et ses anecdotes. Dernière en date ? Il a raconté qu’un soir de gala donné pour les 30 de sa femme, Zara (Philips donc, petite fille d’Elisabeth II), il dansait avec sa belle-mère quand son pantalon trop serré a lâché, découvrant son caleçon. Embarrassant déjà en soi, oui, mais attendez la suite : dessus il était écrit « déguste mes noix ». Shocking pour la Princesse Anne ? Pensez-vous, « I’d rather not », a t’elle rétorqué. Quel panache !So british.

Adele plus capricieuse que Mariah Carrey et Jenifer Lopez réunit. Non contente d’avoir fait débourser 400 000 euros au Caesar’s Palace de Las Vegas pour protéger ses cordes vocales, la diva a refusé d’habiter sur place pendant la durée de ses spectacles. Non, elle a préféré traverser la rue et s’installer dans un hôtel concurrent, qui lui avait la décence de proposer une suite avec un majordome exclusif et le ménage deux fois par jour. « C’est très embarrassant pour notre image de marque » avoue le palace. Du coup, le soir de la première, un employé balançait même « Plus personne ne peut la supporter. » Ca promet.

À Lire Aussi

Isabelle Adjani veut se renouveler les cellules, Sophie Davant astique celle de William Leymergie; Marion Cotillard et Guillaume Canet se disputent les enfants, Cyril Hanouna et Jamel Debbouze, tout court; Kim Kardashian se fait jet-larguer au fast food

Misfit chez les Miss : Alexia Laroche Joubert et Sylvie Tellier ont livré un combat de poules, en direct, pendant une conférence de presse. « j’ai un 9mm caché sous la table » ; « Oh pardon, je t’ai vexée ? », « c’est trop gentil de me rectifier ». Les passes d’armes se sont enchainées. La nouvelle directrice a dénigré le travail de la sortante et appuyé sur ses réticences au changement. « Je ne peux pas te laisser dire ça. Tu m’as vexée. » a rétorqué Miss France 2002, devant des journalistes médusés. Les deux femmes essayaient jusqu’ici tant bien que mal de cacher leur inimitié. Et bien apparement plus maintenant. La prochaine édition du 17 Décembre virera t’elle à l’atomisation façon puzzle ?

Kanye West diffuse du porno en réunion. Une vingtaine d’employés d’Adidas adressent une lettre à leur direction pour dire « la vérité à propos de Ye ». Accro aux films pour adultes, le rappeur aurait utilisé ce procédé pour intimider les employés. « Je ne parle pas d’argent avec des gens plus pauvre. Je ne discute pas d'idées avec des personnes qui ont moins d'idées que moi. » Pro du harcèlement, il aurait ainsi intimé l’ordre à une employée de s’assoir par terre et d’y rester car « elle ne méritait pas d’être à sa table ». On pourrait croire que la marque aux trois bandes joue la stratégie pour éviter un éventuel procès alors qu’elle vient de jeter l’ex de Kim Kardashian. Mais le dossier est étayé par le magazine Rolling stone, et vise aussi la direction qui aurait fermé les yeux trop longtemps sur ces de pratiques déroutantes, pourtant connues.

À Lire Aussi

Emmanuel & Brigitte Macron (très) tactiles à Deauville; Céline Dion : un livre révèle le côté (très) obscur de son défunt marygmalion; Charlène de Monaco se belle-mémérise, Joy Hallyday se pétassise, Cher se madonnise, Loana se repaupérise

Lily Rose Depp a le melon et se fait remonter les bretelles sur la toile. La fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp « n’a pas envie d’utiliser son père ou sa mère » pour réussir. « Je peux vous dire que rien ne vous donnera un rôle, sauf le fait que vous soyez bon pour ce rôle ». Une jeune mannequin italienne a trouvé cette petite tirade égotique particulièrement gonflée, et rétorqué « j’aimerais savoir si tu aurais enduré mes cinq premières années de carrière, à être rejetée et à attendre des heures pour un casting et voir « un fils de » passé devant toi, sortant de sa mercedes avec ses assistants qui prennent soin de sa « santé mentale ». Pif dans les dents. Et comme ça ne suffisait pas, Public enfonce le clou en rappelant que le mètre 60 de la jeune femme ne lui aurait certainement pas ouvert la voie du mannequinat et qu’un premier rôle dans un film de Pôpa est toujours plus facile à obtenir, même quand on est pas vraiment bon…

Petit détour par un autre melon, plus proche de la pastèque d’ailleurs : celui de Meghan Markle. Voici a fait un rapide calcul : dans son potcast censé donné la parole aux femmes puissantes, c’est elle qui parle le plus. La première invitée, Serena Williams a tenu le micro 17 minutes et 12 secondes. Meghan Pastèque ? Plus de trente minutes. Et quand la femme du Premier Ministre canadien a été invitée avec deux autres femmes, elle n’a pu l’ouvrir que 2 minutes et 9 secondes, quand Madame Harry s’est écoutée parler pendant 26 minutes. Le public ne s’y trompe d’ailleurs plus, et les derniers épisodes sont passés de la première à la 77ème place du classement de la plateforme hôte. Un four à paroles, donc.

À Lire Aussi

Charlène de Monaco marâtrise les ainés d’Albert; Va y avoir du sport : Brad Pitt & Gisèle Bündchen se recasent; Loana prend enfin ses cachets, Britney Spears non; Adele humidifie sa gorge, Kate Moss son gosier; Céline Dion avoue avoir emPépéouté ses fans

Ryan Gosling serait un homme marié. « Serait » parce qu’à l’image de sa relation avec Eva Mendès, l’affaire reste discrète, voire même seulement une rumeur. Un nouveau tatouage sur le poignet de l’actrice a mis le feu aux poudres des groupies éplorées. « De Gosling » peut-on voir à l’intérieur de son bras. Et puis, elle qui trouvait le mariage si peu sexy l’a appelé « mon mari », dans une récente interview. Au delà de se trouver très heureuse pour ce gentil couple, on peut quand même se demander ce que ça change, finalement ? Ensemble depuis 11 ans, parents de deux enfants. Ni l’un ni l’autre ne semblaient adhérer au statut « c’est compliqué », non ? Mais c’est vrai qu’un homme qui se case, c’est une porte qui se ferme. Et tout le monde aime l’esprit Loft…

Closer s’inquiète pour Nathalie Marquay. Neuf mois après la disparition de Jean-Pierre Pernaut, l’ex-Miss France s’isole et reste ‘calfeutrée dans sa maison, entouré d’objets chers à son mari. envoyés par son défunt mari. Persuadée qu’il communique avec elle depuis l’au-delà, elle veut être sûre de ne pas rater les signaux qu’il lui envoie. Elle aurait même engagé des spécialistes de l’enregistrement des conversations paranormales et envisage de tourner un documentaire.

Pour finir, avec le cheesecake et son coulis : Tom Cruise est nommé membre d’honneur de la Patrouille de France. Joe Biden a marié sa petite fille et fêté ses 80 ans dans les jardins de la Maison Blanche. Deux pépés noceurs font leur annonce ces jours-ci : Claude Lellouche, 85 ans, va convoler pour la quatrième fois, et la compagne de Mick Jager, 35 ans, père de son 8ème enfant arborait un énorme diamant à l’annulaire gauche lors de sa dernière sortie publique. Harry Styles et Olivia Wilde, c’est fini ! Le chanteur et la réalisatrice ont quand même décidé de rester « bons amis ». Françoise Hardy ne va pas bien, mais n’est pas en danger de mort. Les nouvelles sont données par son propre fils, Thomas Dutronc, qui souligne surtout que « le pire, j’ai l’impression, c’est dans sa tête. ». Ellen Pompeo, la star de Grey’s anatomy rend sa blouse : après 19 saisons, l’actrice a annoncé quitté la série.