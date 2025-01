Revue de presse des hebdos

Trump enterre le néolibéralisme, Le Point a trouvé la Milei française; Retailleau ressuscite l’assimilation, L’Obs Parcoursup; Bayrou fait tomber Macron des nues; les Economistes atterrés se purgent; retraites : CGT et CFDT se cherchent

A la Une de vos hebdos cette semaine : du brutal : Le Point surfe sur la vague Trump/Musk, alors on est content de lire dans L’Express qu’il y a une nouvelle bromance au sommet de l’Etat français aussi : Valls et Retailleau s’aiment ! L’Express fait le combo gagnant : sa Une porte sur Bruno Retailleau, et sur l’Algérie. Qui fait elle aussi celle de Marianne. On y lira la chronologie des des coups tordus de Tebboune, mais aussi les prises de parole d’opposants, et comment le pays est “au bord de l’explosion.”