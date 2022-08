Stéphane Bern chatouperche son mari; Jamel Debbouze & Melissa gazoucorsent; Vanessa Paradis & Samuel Benchetrit se retrouvent, Johnny Depp s’installe à Paris; Madonna ne veut plus se casser le cul en public; La princesse de Norvège épouse un mi-lézard

Unes des Hebdos People

Mais aussi : Laeticia Hallyday et Arthur s’unissent en secret; Aya Nakamura en vient aux mains avec son compagnon/manageur; Karine Ferri voudrait oublier son passé à la télé-réalité et le rappeur Booba croit être poursuivi par les services secrets

Sur le point de se marier, déjà fiancés en secret, pacsés, toujours amoureux, ou en quête d’affection : cette semaine, tout est dans l’union chez les People.

Gala réconcilie Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit. Le couple en Une, va très bien, merci beaucoup et passe haut la main le cap fatidique des 7 ans. Ils se sont apaisés mutuellement, ils restent très discrets sur leur famille recomposée, gnin gnin gnin, mais surtout conservent leurs jardins secret : par exemple, Madame irait fréquemment dans un boutique-hôtel 5 étoiles du 8ème arrondissement pour « se détendre » - Y dormir ? Se faire masser ? Prendre un cuite entre copines ? Le magazine n’en dit pas plus, on dirait presque un placement de produit. Mais revenons à nos moutons : notre joli couple se donnent publiquement des preuves d’amour, mais l’un des deux à peut-être mal placé le curseur parce que le registre des déclarations n’est pas tout à fait le même : pour Vanessa Paradis, « tout ce qu’il fait me donne envie de rêver, de partir à l’aventure ». Pour Samuel Benchetrit « C’est la plus belle personne que j’ai rencontré. Humble, bienveillante, très bien élevée. » Ah ? Donc, merci… monsieur ?

Dans la même famille de cinéma, je demande Johnny Depp : l’ex de Vanessa Paradis devrait s’installer à Paris durablement cette année, selon Closer. Son métier d’acteur qui reprend des couleurs le conduirait à tourner plusieurs projets dans la capitale. Et comme une cerise sur le gâteau, il se rapprocherait aussi un peu plus de ses enfants. L’occasion peut-être de se détendre (aussi dans un Palace du 8ème ?) et corriger ses petites problèmes érectiles, gentiment mentionnés par son ex dans l’une des 6000 pièces descellées du procès qui l’opposait à Amber Heard. Pour éviter toutefois le tumulte de la vie parisienne au quotidien, le magazine nous apprend qu’il chercherait du calme et une maison, plutôt en banlieue. J’ai ! Une petite bicoque à Marne-la-Coquette, dont il ne faudrait même pas modifier le prénom sur la boite aux lettres ? Spacieux, confortable, on pourrait même fournir une ou deux guitare en sus.

Ca soulagerait bien la meilleure amie de Closer, Laeticia Hallyday que le mag annonce, l’air de rien, sans crier gare, sans tambour ni trompette, en tapinois : fiancée ! « En Juillet 2021, le réalisateur a mis un genou en terre sur le Ponts des Arts à Paris et elle a accepté la demande de ce garçon « formidable » ». Mais depuis, pas moyen d’organiser un wedding. Et comme encore une fois, la vente de la mythique maison de Johnny a capoté, après les roucoulades désormais habituelles sur la plage de Saint Barth, l’emploi du temps va se charger cet automne et l’échange des alliances va leur passer sous le nez. Mes confrères (qui doivent avoir accès au Google Calendar de la blonde, tant ils sont toujours TRES précis sur son agenda) savent déjà qu’elle viendra en France s’occuper de la vente et de l’expo sur le chanteur après la rentrée de Jade et Joy au lycée français de Los Angeles. Donc, non, le mariage n’est pas prévu pour cette année, ni même l’année prochaine… « Gageons que les jeunes amoureux pourront, dès 2024, officialiser leurs sentiments. » Je vous l’avais dit : précis !

Arthur est également à compter parmi nos petits cachotiers : le présentateur, en couple depuis 10 ans avec l’ancienne Miss France Mareva Galanter a annoncé qu’ils étaient mariés cet été… mais la cérémonie date d’il y a trois ans, selon Closer. L’occasion de les montrer en photo et en maillot, passer du bon temps en Méditerrannée et en famille.

Stephane Bern chatouille son mari dans le Perche - chatouperche donc, dans le dos de Paris Match. En couverture de l’hebdo, le présentateur pose avec Yori Bailleres dont il partage la vie depuis 2 ans. Très complices, les deux messieurs se sont installés récemment en Normandie et partagent des images de leur maison, de leur quotidien. Stephane Bern aurait ainsi choisi de changer de vie et serait transformé par cette nouvelle idylle : « les deux amoureux oublient (nos) objectifs, s’embrassent et se chamaillent jusqu’à se lancer dans une incontrôlable partie de chatouilles ». Et bien alors, la redac ? On voudrait voir la photo, nous ! Non à la place, des poules, des chiens et des sourires tous bêtes. Pour se rendre compte de la complicité communicative du bioutifoul copeul, il faut plutôt se rendre sur Instagram. Yori B documente sa vie, et donc souvent les coulisses de celle du spécialiste des Têtes Couronnées avec pas mal de dérision et d’humour. Allez voir !

Madonna apprend le patin et reprend les castings de toyboy. La mère de toutes les Pop stars s’engouffre en plein dans la tendance 70’s et rechausse ses rollers, pour une soirée à thème à New York. La chanteuse est apparue un peu tendue, mal assurée sur ses genoux, entourée de ses enfants, soutenue par son fils David Benda, après avoir longtemps hésité à se lancer par peur « de se casser le cul. Je ne veux pas me casser le cul devant les gens. » Ca s’entend. D’autant plus qu’il lui fallait rester d’attaque pour enchainer les entretiens de recrutement de son nouveau petit-ami. Public a noté un rapprochement stratégique avec un petit jeune en boite : « tatoué, musclée souriant comme elle les affectionne. » Reste à savoir s’il a bien menti sur son âge pour pouvoir rentrer dans le club…

Aya Nakamura / Johnny Depp, même combat : leurs relations toxiques leur fait faire n’importe quoi. La chanteuse francophone la plus écoutée au monde a fait une garde à vue en même temps que le père de sa fille, pour « violences réciproques ». C’est gai. Une soirée d’engueulade aurait mal tourné et Vladimir Boudnikoff, son partenaire et manager l’aurait menacée avec une arme - factice selon la perquisition qui a suivi. « Il n’a pas eu vraiment de coup. Pas d’étranglement. On est plus sur une dégradation d’objets » a déclaré une source. Les deux sauvageons sont ressortis libres.

Jamel Debbouze et Melissa Theuriau, beaux comme au premier jour, gazouillent en Corse. Le couple prend des vacances et selon Voici qui les a paparazzé à la plage, l’acteur en particulier en avait bien besoin après une année riche en tournage et autres projets envahissants. La mère de leurs deux enfants, Léon 13 ans et Lila, 10 ans, et épouse depuis 14 ans fait tout pour entretenir la flamme, le détendre et le cajoler : elle le prend dans ses bras, lui fait des petits bisous. C’est tout mignon, au point que le mag les a baptisé les « Jamelissa ». Ca va devenir lassant ces contractions…

Booba, cible d’influenceurs véreux : complot ou parano ? Pour ma part, j’ai déjà tranché : le Tonton Flingueur du rap français se dit poursuivi par des services secrets qui aurait placé un traceur sous sa voiture et engagé un faux clochard pour fouiller ses poubelles. Le but de cette cabale ? Réunir des preuves crédibles (mais fausses) pour faire croire qu’il prend de la drogue et ainsi lui faire perdre son droit de résidence aux Etats-unis. Ses ennemis ? Les influenceurs qui placent des produits véreux sur leurs profils. C’est dommage ce dérapage incontrôlé, parce que la croisade était pourtant d’utilité publique !

Jennifer Lopez et Ben Affleck se marient. Encore ! Après le mariage en catimini à Las Vegas et la lune de miel à Paris, on connait le programme de la célébration « publique » - pour les amis, quoi qui va se dérouler tout le week-end. J-LO sera au centre de toute l’attention, c’est promis-juré par une source proche du couple. Trois jours de bringue et de rituels bien codifiés : un diner de répétition, une cérémonie oecuménique sous une tente, et un barbecue dimanche. Il faudra faire le déplacement jusque dans l’Etat de Géorgie (sur la côte Est, juste au dessus de la Floride), montrer patte blanche à l’entrée, puis se farcir le discours du témoin d umarié, Mat Damon, et les larmes de crocodile de l’assemblée devant la robe faite sur mesure en Italie. Gageons que nous aurons des images de qualité dès la semaine prochaine : Vogue a signé l’exclusivité ! Réjouissons-nous et grinchons aussi un peu avec Voici qui dans sa série « Spécial 35 ans », rappelle cette petite sortie du marié, en 2009 : « avec Jennifer Lopez, je me sentais misérable et vulgaire ». Oups.

La Princesse Norvège devrait se marier incessamment sous peu et le promis est un lézard ! Märtha Louise qui a renoncé à son titre d’Altesse Royale va épouser un chaman qu’elle fréquente depuis plus de 3 ans. Dureck Verrett compte de nombreux adeptes à Hollywood et est persuadé d’être une créature mi-homme, mi-reptile, qui peut modifier la structure des atomes grâce à la seule force de sa pensée. Aah, enfin ! A nous, les oeufs de lump en caviar, le plomb en or, les vessies pour des lanternes…

Et pour finir, voici notre touche écolo : le Vrac. Samuel Le Bihan est à nouveau un coeur à prendre. L’acteur a officialisé sa rupture d’avec une jeune mannequin après un an d’histoire. Karine Ferri n’assume pas son passé à la téléréaltité : à l’occasion d’une émission de souvenirs diffusés sur M6, elle aurait incendié la chaine : « a cause de vos conneries, on me voit toujours comme l’ancienne Bachelorette et je ne peux pas avancer ». Alice Taglioni et Laurent Delahousse prouvent en image que tout va bien pour eux, passez votre chemin ! Ils ont été photographiés en vacances au cap Ferret, enlacés et complices.

Christine and the Queens se genre au masculin. Non ! Ne vous mettez pas à pleurer si vous ne comprenez rien à cette phrase ! On va décortiquer ensemble : la chanteuse dont le nom de scène est Christine and The Queens se voit comme un homme, et parle d’elle au masculin depuis une petite année, et aimerait dorénavant que nous aussi parlions de lui- donc, au masculin. Ca ira ? Prenez un alka, sinon.

