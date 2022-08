Revue de presse people du 6 août 2022.

Les stars accros aux jets privés

L’été est chaud, chaud, chaud… Et on ne parle pas (seulement) des histoires de coeur ou des summer bodies de nos peoples préférés, mais aussi du climat. Une fois n’est pas coutume, Closer met les pieds dans le plat et dénonce « ces stars en jet qui nous polluent l’atmosphère ». Et le magazine de pointer notamment le boxeur multimilliardaire Floyd Mayweather qui a pris son jet privé pour un vol de 10 minutes. Kylie Jenner, a fait à peine mieux – ou pire - avec un vol de 12 minutes qui lui aurait pris 45 minutes en voiture.

Au-delà du côté indécent de ces posts sur les réseaux sociaux dans lesquels Kylie met en avant son jet privé (« on prend le mien où le tien ? » a-t-elle publié sous une photo où l’on voit son jet et celui de son petit ami), son train de vie inquiète ses proches, qui craignent qu’elle dilapide sa fortune. Selon certaines sources, sa mère, qui est également son manager, est inquiète car elle dépense des centaines de millions de dollars pour mener grande vie. « Kris l'exhorte à être plus responsable avec son argent, à faire des investissements judicieux. Mais Kylie a 24 ans, elle a sa propre marque, et elle fait ce qu'elle veut", a déclaré un proche de la famille.

Emmanuel Macron accro au jet-ski

Il y en a deux autres qui ne sont pas adeptes des vacances écolo : le couple présidentiel. « Entre balades en bateau et virées en jet-ski, les hôtes de l’Elysée ne prennent pas forcément soin de la planète. Mais ils s’éclatent comme jamais », tacle Voici, qui publie les traditionnelles photos estivales d’Emmanuel Macron mettant les gaz sur son jet-ski. Heureusement que ses communicants ont insisté sur le fait que ses trois semaines de vacances seraient « studieuses » et notamment consacrées au dossier de la planification écologique et de la sobriété énergétique… Et Brigitte, que fait-elle pendant ce temps ? Elle profite de son water-toy, une sorte de scooter électrique sous-marin avec lequel « elle peut passer des heures à explorer les fonds marins ». Quant à vous, n’oubliez pas de couper le wifi, comme l’a demandé fin juillet Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, afin d’économiser de l’énergie.

La fondation du prince Charles accro au cash

De l’autre côté de la Manche, la duchesse de Cambridge n’a, elle, pas hésité à mouiller le maillot en participant à une course de voile organisée à Plymouth. Kate a pris la barre quelques minutes, pendant que le prince William soutenait les Anglaises en finale de l’Euro de football féminin. « Officiellement, les Cambridge sont en vacances. (…) Mais dans les faits, leur agenda est loin d’être vide », écrit Paris Match dans un article consacré à Kate, qui a « tout d’une reine ». Pas comme certains. Suivez notre regard…

Le magazine décrit le dernier scandale qui frappe la famille royale britannique : la fondation caritative du prince Charles aurait accepté plusieurs millions d’euros de dons en liquide de la part de dirigeants de monarchies arabes. Rien d’illégal, a priori… Mais niveau image, ça passe mal : un million d’euros auraient été versés par des membres de la famille d’Oussama Ben Laden (qui l’ont renié et n’ont rien à voir avec une quelconque organisation terroriste) et un homme d’affaire saoudien aurait été décoré commandeur de l’ordre de l’empire britannique en échange d’un don de 1,7 million d’euros. Plusieurs enquêtes de police ont été ouvertes sur la gouvernance de la fondation.

D’autres stars accros à l’Italie

Le chanteur de 41 ans et l’actrice de 40 ans profite du soleil de la Sardaigne sur un luxueux yacht. Lui a été photographié en combinaison sur son canoë-kayak tandis qu’elle papotait sur son transat. Vous allez me dire : « c’est tout ? » Eh oui. Comme quoi, les stars ont aussi parfois des vacances normales (à part le yacht), sans drama, tromperies ou scandales. C’est le cas aussi de l’acteur Andrew Garfield, en Italie avec des potes ; mais aussi de Ben Affleck et Jennifer Lopez qui, après une virée à Paris, se reposent à Capri.

Laure Manaudou et Jérémy Frérot traversent les épreuves

Pour ceux qui ont décidé de passer leurs vacances en France, la situation a parfois viré au cauchemar du fait des terribles incendies qui ont touché la Gironde. Le camping du footballeur Mathieu Valbuena fait ainsi partie des lieux touchés par les flammes. Laure Manaudou de son côté a dû évacuer avec son mari Jérémy Frérot et leurs deux enfants leur maison familiale à l’approche des flammes. Mais les vacances continuent malgré tout pour l’ancienne nageuse, qui a partagé sur son compte Instagram des photos de ses retrouvailles avec son frère Nicolas, à qui elle a offert une virée en ULM au-dessus de la presqu'île du Cap Ferret. Un moment de repos qui fera du bien au couple, qui a vécu des moments difficiles ces derniers mois, raconte Public. Laure Manaudou expliquait l’an dernier que le post-partum de son dernier enfant était particulièrement difficile. Un coup de déprime pile au moment où Jérémy Frérot cartonnait avec son album et sa tournée, et était donc peu présent à la maison.

Nathalie Baye décrit la triste fin de vie de Johnny

Dans les actus people qui plombent l’ambiance, citons l’interview de Nathalie Baye accordée au JDD. Elle y décrit un Johnny « extrêmement seul et malheureux » à la fin de sa vie. « Dans les dernières années, il était extrêmement malheureux dans sa vie. Il était tout seul, toute la journée, dans son bureau, avec la télévision allumée », se souvient la mère de Laura Smet. « Je ne l’avais jamais vu aller aussi mal. Il ressemblait à un mort-vivant. J’étais triste que Laura voit son père dans cet état-là », témoigne la star, qui fut sa compagne de 1982 à 1986. Notez comme l’actrice ne parle pas des derniers mois de la vie de Johnny, mais des dernières années…Le message destiné à Laeticia, en pleine préparation de la grande exposition prévue en 2023 sur l’idole des jeunes, ne pouvait pas être plus clair.

Brooklyn Beckham aurait-il un poil dans la main ?

Être « fils de », ça aide. Mais encore faut-il faire un minimum d’efforts… Et a priori, Brooklyn Beckham n’en a pas spécialement envie, à en croire le récit que fait Closer de sa carrière. Alors que sa maman Victoria avait tiré des ficelles pour qu’il signe un contrat d’ambassadeur – pour 1,2 million d’euros, excusez du peu – avec la marque Superdry, celle-ci a rapidement rompu leur collaboration, à cause de son manque de sérieux.

Pour l’épouse de Brooklyn, Nicola Peltz, ses échecs répétés sont dus à la pression que met Victoria sur les épaules de son fils. Entre les deux femmes, c’est d’ailleurs « une guerre sournoise, aux relents de lutte des classes », rapporte Gala. « Depuis les noces de Brooklyn et Nicola, en mai dernier, c’est la grève du « like » sur les réseaux sociaux, d’un côté comme de l’autre ». C’est peut-être un détail pour vous, mais pour les célébrités, ça veut dire beaucoup.

Premier été sans Jean-Pierre pour Nathalie Marquay

Nathalie Marquay a passé quelques jours au Lavandou, dans le Var. Premier été solo pour celle qui a été pendant 21 ans la compagne de Jean-Pierre Pernaut, décédé en mars. Des vacances dans leur maison familiale documentées par plusieurs paparazzades diversement interprétées par les magazines : pour Closer, Nathalie Marquau est triste et mélancolique, dans ce lieu synonyme de souvenirs et de bonheur en famille. Pour Voici, au contraire, elle a « le sourire et l’envie d’aller de l’avant » dans la « douceur éternelle du Lavandou.

Il n’y a pas d’âge pour être papa

« Gilles sourit. Ca lui fait toujours ça quand c’est bientôt l’heure de l’apéro », s’amuse Voici en légende d’une photo de l’acteur de BAC Nord aux côtés de sa compagne, l’ancien mannequin Alizée Guinochet. Mais s’ils sourient tous les deux, c’est plus sûrement car ils vont devenir parents ! Déjà papa d’une fille de 12 ans, Gilles Lellouche va donc replonger dans la paternité quelques mois après avoir fêté ses 50 ans. Alizée, elle, est déjà la maman d’une fille de onze ans. Ce ne sera donc pas un voyage en terre inconnu pour le couple.

Ca pourrait l’être par contre pour Leonardo DiCaprio, qui selon Oops va bientôt être papa pour la première fois, à 47 ans. Mais cela n’est qu’une rumeur pour l’instant…

Si c’était confirmé, il pourrait demander conseil à Patrick Bruel, devenu papa sur le tard, en 2003 puis 2005. Public nous annonce qu’après trois ans d’amour, son couple avec Clémence Chérier commence à battre de l’aile : cette dernière voudrait passer à la vitesse supérieure, avec un mariage et/ou un bébé, mais Patrick, lui « n’envisagerait nullement de se replonger dans le monde des couches et des biberons ».

Et aussi :

- Happy birthday Voici ! Le magazine fête cette semaine ses 35 ans. Pour l’occasion, le magazine dévoile son secret : comment obtiennent-ils tous ces potins ? « Comme tout journaliste, nous avons nos informateurs. A Libé ou au Figaro, ce sont des députés qui racontent en douce ce qui s’est dit en conseil des ministres, nous, ce sont en général des gens qui bossent à la télé qui nous racontent ce qu’il se passe dans les coulisses de Danse avec les stars ».

- Le mannequin Baptiste Giabiconi vient de poser ses valises en Corse, d’où il est originaire. Il en a profité pour faire plaisir à ses deux millions d’abonnés sur Instagram, avec une photo de dos, face à la mer, en tenue d’Adam.

- Marina Foïs est à l’affiche de trois films différents cet été. Forcément, à un moment, ça devient compliqué à suivre, à tel point qu’elle a lancé un « On parle de quel film, là ? » au journaliste de Paris Match qui l’interviewait au sujet de « L’année du requin », d’ « As bestas » et de « En roue libre ».

- La comédienne Fabienne Carat, maman célibataire, a trouvé un beau-père dévoué en la personne d’Alain, un ancien candidat de Mariés au premier regard, qui semble déjà avoir adopté la petite Céleste, 8 mois. C’est en exclu dans Closer. D’ailleurs, en parlant d’enfants, le magazine nous raconte que Justin Timberlake et Jessica Biel ont passé leurs vacances sans les leurs, et que ça va beaucoup mieux dans leur couple.

- Closer nous révèle, entre autres infos sur le jeu de chaises musicales en cours dans les coulisses de Danse avec les stars, que Frankie Muniz, héros de la série « Malcolm », pourrait être l’un des prochains candidats. McCaulay Culkin, le Kévin de « Maman j’ai raté l’avion », a aussi été contacté.

- Rien ne va plus pour Shakira. Voici nous explique qu’accusée d’avoir fraudé le fisc, la chanteuse risque huit ans de prison en Espagne. Et Closer détaille l’accord passé avec Gérard Piqué pour la garde de leurs deux fils : elle va devoir payer près de 500.000 euros pour continuer à vivre sous le même toit qu’eux.

- Emily Ratajkowski divorce de Sebastien Bear-McClard après quatre ans de mariage, car celui-ci l’a trompée. La question que tout le monde se pose : mais pourquoi tromper l’une des plus belles femmes du monde ???