Le satellite Gaia a peut-être validé Mond, une théorie alternative de la gravitation qui évite la matière noire ; Un grand froid a condamné les premiers Homo erectus en Europe il y a 1 million d’années

Vue d'artiste du satellite Gaia.

Le satellite Gaia a peut-être validé Mond, une théorie alternative de la gravitation qui évite la matière noire

Dans le cadre du débat entre les partisans de la matière noire et ceux qui préfèrent modifier les lois de la gravitation de Newton et Einstein pour expliquer le monde des galaxies et des amas de galaxies, un chercheur coréen vient de publier un article dont on ne sait pas encore s'il constitue bien le début d'une révolution en physique et en cosmologie théorique. L'article est suffisamment sérieux pour avoir retenu l'attention de Mordehai Milgrom, le fondateur de la théorie Mond qui change les lois de la gravitation et de la mécanique.

Un grand froid a condamné les premiers Homo erectus en Europe il y a 1 million d’années

Alors que nos ancêtres Homo erectus commencent timidement à peupler le sud de l’Europe, une terrible vague de froid va s’abattre sur la région il y a 1,12 million d’années, entraînant un arrêt brutal de cette phase migratoire.

Le Starliner de Boeing vole de report en report pour ses missions vers la Station spatiale

Le premier vol habité du Starliner de Boeing subira un nouveau retard en raison de problèmes partiellement résolus avec les suspentes des parachutes et le ruban adhésif, nécessitant des tests supplémentaires. Il a été remis à mars 2024. Ce report suscite des doutes quant à la réalisation des six missions à destination de la Station spatiale internationale prévues pour la Nasa par Boeing. Pendant ce temps, SpaceX continue d'enregistrer des succès, ayant déjà accompli six missions pour la Nasa et obtenu huit nouvelles missions, portant le total à 14 d'ici 2030.

L’espèce humaine continue d’évoluer : elle le fait même mieux et plus vite

Fusion nucléaire avec des lasers : un buzz pas vraiment justifié...

C'est encore le gros buzz qui peut laisser entendre qu'un âge d'or avec une production d'énergie abondante et décarbonée serait presque imminent suite à une nouvelle annonce concernant la reproduction par des chercheurs de la National Ignition Facility (NIF) du mythique laboratoire national Lawrence Livermore (LLNL), en Californie, d'une réaction de fusion inertielle avec 192 lasers qui, soi-disant, produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Mais est-ce la vérité ?

De possibles signes d'une cinquième force confirmés avec des muons au Fermilab

Cousin lourd de l'électron, le muon se comporte comme un petit aimant en rotation et, depuis longtemps, défie les prédictions du modèle standard de la physique des particules. Laboratoire pour tester des théories peut-être invérifiables avec le LHC, comme celles concernant la matière noire, il a fait l'objet d'une longue prise de mesures avec une expérience menée par les physiciens du Fermilab, aux États-Unis, au point d'avoir peut-être atteint en 2023 le statut de découverte d'une nouvelle physique.

Bombardement de radiations, changement climatique et cancers en série chez nos ancêtres : l'explosion d'une supernova aurait bouleversé la Terre et les comportements humains il y a 2 millions d'années