Laeticia Hallyday n’épousera pas Jalil; Jennifer Lopez et Angèle se sont séparées, Patrick Bruel et Marc Lavoine baguenaudent amoureux au soleil; Madonna milite de nuit, Jean Castex reçoit des petites culottes; Kate Middleton sauve la Couronne

Revue de presse people du 24 avril 2021.

Super Kate à la rescousse ! Les récits de l’enterrement du Prince Philip font encore la Une cette semaine, et une tête surpasse toutes les autres voilettes : celle de Kate Middleton. Encensée par tous les hebdos, elle a apparemment mis sur pied, avec l’aide du Prince de Galles une véritable opération commando pour, l’air de rien, amener Harry et William à crever l’abcès et même à passer à pacte secret ! C’est dans Public que le roman est le plus détaillé : à la fin de la cérémonie, tandis que Charles, d’un geste discret renvoie les voitures pour contraindre ses fils à marcher, Kate adresse quelques mots à son beau-frère, entrainant son mari dans la conversation, presque malgré lui. « C’était poignant, isn’t it ? » dit l’un, « Yes, exactly comme Grand-Pa l’aurait souhaité » dit l’autre. Phase Une : check ! Phase deux : Kate ralentit le pas pour laisser discrètement la conversation perdurer, à deux. Phase trois : dans un petit salon du château, autour d’une tasse de thé et de scones (Public était véritablement au plus près apparemment !), c’est au tour de Charles de porter l’estocade en entamant l’opération Transparence : deux heures de discussions où tous les problèmes seront abordés, du racisme présumé de la famille royale à la fuite aux Etats-unis de Harry et Meghan. Mission accomplie : la glace est brisée et le pacte sur la conduite à tenir, passé. Pendant les discussions, comme tout bon stratège, Kate est restée en retrait, savourant son savoir-faire diplomatique et son nouveau surnom, le « Casque Bleu » de la famille royale. Sa place est tellement centrale chez les Windsor, qu’elle a même pu se permettre de claquer un petit bisou plein de compassion, à son beau-père au sortir de la cérémonie. Une marque d’affection rare et presque shocking au pays de la pudeur et de la retenue.

Jalil et Laeticia, le mariage peut attendre. Cette semaine, Closer nous livre une toute autre version sur l’union entre l’acteur et la veuve de Johnny. L’article, bien précis sur l’agenda ressemblerait presque à un communiqué officiel. Donc, en fait, non, le mariage n’est pas du tout en vue, mais ils se sont envolés pour le Mexique, pour attendre ensemble que le visa de Jalil soit à nouveau tamponné par l’immigration US. 15 jours de plage à Cabo San Lucas, dans un palace. Trop dur ce « passage obligé par les tropiques », comme ironise le titre du papie ! Et au retour tout est parfaitement organisé, Closer a validé l’emploi du temps : emménagement dans la nouvelle Villa, où Laeticia donnera une fête le 11 Mai pour l’anniv. de son amoureux (pardon si c’était une surprise ! ), puis Saint Barth au mois d’Aout, où Jalil devrait enfin retrouver ses enfants. Et Paris en septembre pour l’inauguration de l’esplanade Johnny. Vous voyez bien, il n’y a nulle part écrit « Mariage » dans le filofax de Laeticia. Passez votre chemin et revenez à l’automne.

Pas de mariage non plus pour Jennifer Lopez, qui est à nouveau célibataire. Ca flottait dans l’air depuis quelques semaines, (voir la revue du 20 Mars), et même si l’info a été un temps démentie, cette fois, c’est sûr, la chanteuse latina a plaqué son joueur de baseball. Le couple n’aura pas résisté aux rumeurs d’infidélité et à une cérémonie de mariage repoussée plusieurs fois pour cause de pandémie. La rupture est maitrisée, la communication sous contrôle, parfaitement lissée : les deux parties se souhaitent le meilleur, et veulent rester amies. Pourtant l’éconduit est dans un déni total nous informe Closer : Alex Rode garderait l’espoir fou « qu’ils se remettent ensemble » selon un proche. Peu probable tant « la confiance est rompue » du côté de l’actrice, mais Voici nous chuchote à l’oreille qu’elle n’aura pas tout perdu, puisqu’elle va garder sa bague de fiançailles : un énorme caillou acheté près d’un million et demi d’euros et offert il y a près de deux ans.

Madonna colle des affiches en direct sur Internet. Et pour la bonne cause, bien entendu. La star américaine entend lutter contre le port d’arme dans son pays. Donc si vous voyez des photos d’elle, rouleau et bac de peintre à la main, comme dans Public, par exemple, pas de panique, ceci explique cela. Un live Instagram l’a montrée, arpentant les rues de Los Angeles, à la nuit tombée, avec son matos à la main, talonné par son équipe qui la conseille sur le meilleur spot pour afficher les feuilles A3 ou sont écrit : « Wake Up America » et « Gun control now ». Le tout avec le look qui va bien : un gros sweat, des rangeots et une cagoule de voleur, avec trois trous pour les yeux et la bouche, bleue électrique. L’habit fait le moine pour une fois !

Suri Cruise a eu 15 ans. Et oui, ça ne nous rajeunit pas ! Ca semblait hier seulement, que le monde découvrait l’adorable fille de Tom Cruise et de Katie Holmes et gossipait sur les petites chaussures à talons qu’elle semblait porter en toute occasion, à seulement 5 ans. Et bien aujourd’hui, elle paraitrait presque ordinaire. Comme toutes les ados du monde connecté, elle porte des baskets, un jean, un crop-top, un i-phone et un masque. Et pour son anniversaire, rien de farfelu : une glace entre copines dans les rues de New-York. Une fille toute simple en somme, qui n’a tout de même pas revu son père, emmuré dans (par ?) la scientologie, depuis 2013.

Et à l’autre bout de l’échelle du coup de vieux : Victoria Beckham a eu 47 ans. L’ancienne Spice Girl reconvertie en fashion designer pointue était à Miami. Invitée le jour J à l’inauguration du nouvel hôtel de Pharell Williams, elle a bu une coupe avec Kim Kardashian, et le lendemain, elle a simplement réuni ses enfants et son mari sur la plage, autour d’un brasero. A la clé, des photos dégoulinantes de « Je t’aime maman », « t’es la meilleure », postées sur Instagram. Idem pour son mari, qui pour continuer à pimenter leur relation, a rappellé en légende de son cliché, que lui, a toujours 45 ans… C’est élégant !

Et pendant ce temps, Patrick Bruel et Marc Lavoine sont amoureux. Non, pas l’un de l’autre, à chacun sa millenials, quand même ! Mais le style parait presque copié-collé : la promenade romantique, les vêtements sombres, les baskets, les lunettes.

Marc Lavoine et Line Papin sont en couverture de Voici. Ils marchent dans les rues de Paris, côte à côte, souriants, s’achètent une glace, des livres. Patrick Bruel et Clémence Cherier sont en une de Closer. Ils marchent sur la plage de Deauville, côte à côte, souriants, lancés dans une grande discussion. On apprend que Line s’est aménagée un bureau à quelques rues de l’appartement conjugual, aidé par son mari et son beau-père. Et Closer nous raconte que Patrick et Clémence sont aller bruncher chez des amis, et rentrés à l’heure pour regarder le match du soir. Voilà, voilà… Heum Heum ! Bon allez les filles, jetez donc les charentaises de vos papys sexys par la fenêtre, là, qu’on retrouve la pêche !

Jean Castex couvert de petites culottes. Matignon ne va pas tarder à crouler sous les colis de strings, de tangas, et de gaines à dentelles. Non, ce ne sont pas des commandes Amazon effectuées par notre Premier Ministre, pour assouvir une passion secrète mais l’initiative d’une centaine de gérantes de boutiques de lingerie qui veulent protester contre la fermeture de leur commerce « non-essentiel ». Peut-être donnera t’il un ou deux modèles à sa Lionne ?

Et pout finir, Angèle est à nouveau célibataire, Kim Kardashian a une liste longue comme le bras de prétendants à sa porte, mais les écondtio tous, préférant de loin rester seule, Brad Pitt est apparu en fauteuil roulant, mais rassurez-vous, c’est la procédure même pour une ablation des dents de sagesse, la fille de Kate Winslet s’est lancée dans le cinéma en utilisant un pseudonyme pour ne pas être cataloguée « fille de », et ça marche, Julio Iglesias a un jet privé et voulait l’envoyer à Michel Drucker pour qu’il vienne en convalescence, chez lui à Miami et Thierry Lhermitte le dit lui même : il n’est pas du tout « papy gâteau ».