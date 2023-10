L’océan, une arme sous-estimée contre le réchauffement climatique

Il est prouvé que l'océan atténue l'effet du réchauffement climatique.

© Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

est océanographe physicienne, dirigeante du bureau d'études GlazeO (Nantes) et fondatrice d'océans connectés ( www.oceansconnectes.org ), le média numérique dédié aux sciences de la mer.

Le climat (étude des statistiques de variables atmosphériques sur une longue période de temps, 30 ans par convention)

est à ne pas confondre avec la météo (étude des phénomènes atmosphériques pour prévoir le temps, à un moment et à un endroit donnés).

Notre système climatique repose sur l'interaction entre atmosphère et océans, qui couvrent 71% de notre planète et sont notre principale enveloppe terrestre, et avec le rayonnement solaire comme principale source d'énergie.

Or les propriétés de l'eau des océans n'ont rien à voir avec celles de l'air atmosphérique, ce qui fait notamment que l'océan a une capacité thermique à stocker la chaleur 1000 fois supérieure à celle de l'atmosphère. La présence d'eau dans l'atmosphère est principalement dûe à l'évaporation d'eau depuis l'océan, ce qui s'accompagne d'un échange de chaleur important entre océan et atmosphère que l'océan est une immense solution chimique, qui a un pouvoir dissolvant très élevé.

L'océan a donc 4 rôles principaux dans les processus climatiques :

Chaque année, il absorbe de grandes quantités de CO2 atmosphérique par le biais de son immense surface, et de nombreuses réactions physiques, chimiques et biologiques. L'océan est un "tampon" thermique : du fait de son volume et de sa capacité thermique, il stocke d'énormes quantités de chaleur, bien plus que l'atmosphère ou les terres émergées. L'océan est en mouvement perpétuel, de la surface jusqu'aux plus grandes profondeurs. La Terre recevant bien plus de chaleur à l'équateur qu'aux hautes latitudes, ce sont les courants marins qui, en parallèle de la circulation atmosphérique, répartissent cette énergie vers les pôles. Les océans gèlent en surface, ce qui forme la banquise. Une énorme étendue de glace de mer qui réfléchit bien mieux les rayons du soleil que l'eau de mer, ce qui a une influence importante sur le bilan de chaleur des zones polaires et par conséquent sur le climat de la planète.

Le réchauffement climatique, c'est quoi ? Une augmentation des gaz à effet de serre (dont le CO2) due à nos activités humaines, entraînant un effet "terre sous cloche" qui étouffe et une énergie croissante qui reste dans le système terrestre.

Les effets du réchauffement climatique sur l'océan ? Jusqu'ici, l'océan nous sauve la mise car il atténue le réchauffement climatique notamment parce que :

Depuis la fin des années 50, on estime grâce aux observations que l'océan a absorbé près de 93% de l'excès de chaleur dû aux activités humaines, ce qui a d'importantes conséquences sur son état de santé : réchauffement de la température de l'eau, eaux appauvries à certains endroits en oxygène (donc impact biodiversité), élévation du niveau de la mer (par dilatation thermique), accentuation du cycle hydrologique évaporation/précipitation par évènements extrêmes, un océan plus stratifié donc une circulation océanique profonde ralentie (hors les eaux profondes sont riches en oxygène et nutriments), etc...

Sur les 40 milliards de tonnes de CO2 émises chaque année, l'océan absorbe environ 25% des émissions anthropiques totales, ce qui n'est pas sans conséquence sur sa santé (phénomène d'acidification, impactant notamment les espèces marines à coquilles calcaires). L'océan peut-il fournir des solutions viables contre le réchauffement climatique ? Oui, mais seulement en partie... L'océan est en effet un océan de ressources (énergétiques, minérales, moléculaires) mais son état de santé se dégrade sous l'effet du réchauffement climatique.

Il importe donc à la fois de le protéger (aires marines protégées, ralentir ou empêcher le tourisme océanique, notamment dans les zones polaires les + fragiles), de s'appuyer sur des solutions océaniques durables (décarbonation du transport maritime, énergies renouvelables, contrôle de la pêche et de l'exploitation des ressources marines) et avant tout, de réduire les émissions atmosphériques de GES dues à nos activités humaines pour ralentir l'emballement (déjà à l'oeuvre) de la machine climatique. Il n'y a pas une mais des solutions. Et aucune technologie ne remplacera la nécessité de changer nos comportements modernes de consommations à l'excès des ressources de notre planète.