L’armée se prépare au pire dans L’Express, la guerre des gauches reprend dans Le Nouvel Obs, les politiques avouent être nuls dans Le Point; La voiture électrique est en panne; Borne et Renaissance se la jouent SM, Bardella Cosette, Ruffin se tait

Revue de presse des hebdos.

Et aussi, dans vos hebdos cette semaine : “l’heure fatidique” sonne pour l’Ukraine, selon Le Point, et met l’UE à mal, alors que “la bataille de Kharkiv et la menace qu’elle fait planer sur le continent ne sont toujours pas un sujet central de la campagne.” 2079 décès d’enfants de moins d’un an auraient pu être évités entre 2015 et 2017, si la France avait tenu son rang parmi les meilleurs pays européens, affirme Marianne, qui dénonce l’indifférence des pouvoirs publics.

Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.

Les politiques sont nuls, et c’est eux-mêmes qui le disent

Selon les politiques eux-mêmes, le divorce entre le peuple et les élus tient “de la médiocrité intellectuelle de nombreux politiques aux promesses non tenues”. Interviewés par une journaliste du Point dans Les Naufrageurs, ils accusent “la faiblesse des indemnités et le narcissisme compensatoire de quelques-uns.” Abstention, décrédibilisation de la parole publique, montée des extrêmes… la “dévitalisation de la vie publique” n’est donc pas à chercher du côté des citoyens, dont la faute serait seulement de croire aux promesses de réenchantement. Macron dégagiste est devenu l’homme à dégager, à cause de “son credo à double face, de nominations à contre-courant et d’un exercice solitaire du pouvoir” qui a affaibli autant la démocratie représentative que tué la structure démocratique bicentenaire droite-gauche… Cazeneuve prophétisait en 2016 : “ce que tu fais, Emmanuel, est totalement nihiliste. Tu seras enseveli à la fin sous les décombres de ce que tu auras fait sauter.” L’hebdo ne voit pas plus d’issue que Jean-François Copé pour qui “la démocratie est mortelle. C’est une construction, un effort. C’est la dictature qui est naturelle.”

Le “gouvernement de fantômes” actuel contraste avec le gouvernement Balladur, pour qui “il ne faut pas redouter d’avoir des hommes et des femmes de grande valeur dans son gouvernement.” et Jean-Louis Debré de regretter : “aujourd’hui, on n’a plus que des petits ducs de province qui se chipotent les uns les autres, qui n’existent plus, ne proposent rien.” La crise des Gilets jaunes n’a rien arrangé, contribuant au “rejet de la figure d’autorité, quelle qu’elle soit, jusqu’à la violence aveugle.”

Un changement d’échelle de valeurs est aussi à l’oeuvre : à la perte de prestige, s’ajoute celle de la fortune, se désolent plusieurs élus. Hervé Morin touche après prélèvements 4400 euros par mois, pour gérer 6000 salariés et 2 milliards d’euros de budget… Mais l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, les populistes de droite sont un phénomène mondial analysé par un professeur de Baltimore : “des forces intérieures qui érodent les institutions, et des ennemis de l'extérieur qui en profitent.” Le changement de composition démographique des démocraties augmente la conflictualité culturelle “pendant que les institutions perdaient de leur capacité à répondre concrètement aux besoins des populations.”

Le choc pétrolier et la stagflation ont coïncidé avec la remise en cause des traditions par le mouvement étudiant, mais les leaders savaient garder le cap. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont “altéré profondément le rapport à la vie publique” des politiques : Ils y mettent en avant leur égo, “idéalement en tapant sur leurs collègues”... Alors, “si notre temps semble celui des naufrageurs, c’est parce que la technologie du temps les sélectionne.” La Chine a emboîté le pas à la Russie dans le sabotage via les réseaux sociaux, “Mais, si des pays comme la Russie et la Chine ont pu nous infliger tant de dégâts, c’est qu’ils ont exploité les flagrantes faiblesses dont nous sommes les seuls responsables”.

Les groupes politiques au Parlement européen plombent les partis français

Ces derniers doivent justifier des positions de leurs alliés auprès des électeurs, et ce n’est pas facile quand, pour exister en tant que groupe politique, on forme une coalition à 25 députés minimum, issus de 7 pays différents. Même si aucune discipline de vote ne s’applique dans les groupes, et qu’ils se font en général en fonction des intérêts du pays d’origine, il est difficile au PS d’assumer le pacte de stabilité ou l’accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, voté aussi par les Verts… Mais auquel LR s’est opposé, contre l’avis de son groupe ; Renaissance a dû batailler au sein de Renew sur le paquet climat : une culture du compromis auquel la politique nationale les a peu habitués. Marianne rappelle que “si le RN lisse son image en France, on ne peut pas en dire autant des membres du groupe Identité et démocratie, qui rassemble l’extrême droite la plus crasse.” Et Marion Maréchal se retrouve alliée à “une coalition atlantiste qui promeut l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne et l’élargissement”. C’est peut-être de là que vient l’idée de faire le buzz sur les réseaux sociaux autour d’une sortie en surf ? Elle qui ne voulait pas “tomber dans la politique spectacle”, nous rappelle Le Nouvel Obs, fait grincer les dents des militants zémmouristes. et “un cadre de Reconquête suggère même une nouvelle activité pour la prochaine vidéo de la candidate : «Le saut à l’élastique !»”

La Tunisie, vers un hiver autocratique

”Une fuite en avant dans la répression” pour LePoint : le président Kaïs Saïed a fait arrêter l'avocate Sonia Dahmani au siège même de l'Ordre national des avocats après que cette dernière a envoyé des “piques acerbes contre son pouvoir.” Elle rejoint d’autres opposants, nombre de journalistes, avocats et militants. L'ancien président Marzouki, élu après le printemps arabe a été condamné par contumace à 8 ans de prison sous l'accusation d'avoir voulu renverser le président…

L’Express souligne qu’"il ne s’agit plus d’une répression ‘classique’ à la Ben Ali contre les opposants déclarés, mais d’un autoritarisme identitaire visant les gens pour ce qu’ils incarnent : l’ouverture au monde, le bilinguisme, la parole libre, tout ce qu’exècre Kaïs Saïed".

En 2019, ce dernier promettait de lutter contre la corruption et l'islamisme, mais en 2022 il remanie la Constitution à sa main, puis refuse l'aide du FMI, conditionnée à des réformes, pour se rapprocher de la Russie et de la Chine, et se fait prêter 1,2 milliards de dollars par l'Arabie. Les électeurs désertent les urnes (moins de 12 % de participation aux municipales), auxquelles il oppose une” démocratie directe” à la mode Kadhafi. On ne sait pas s'il organisera des présidentielles à l'automne. La France est impuissante : “l’Europe a décidé de s'appuyer sur les régimes existants pour lutter contre l'immigration illégale, en achetant leur coopération.” Et Le Point estime qu’elle n’a jamais réussi à définir “un cadre cohérent pour accompagner le développement des pays maghrébins.”

Mais quel est ce pire auquel se prépare l’armée française ?

L’Express nous dévoile les scenari d’anticipation conçus par les cellules de prospective de l’armée française, qui identifient onze “conflits catastrophes” d’ici à 2030. Au potentiel attentat pendant les JO, pris très au sérieux, s’ajoutent plusieurs scénarios au point de départ identique : l'inflexion de la politique étrangère américaine, que ce soit l'élection de Trump ou une paralysie des institutions, qui la conduirait à s’isoler, ou à se concentrer sur la Chine.

Parmi eux, l’invasion par la Russie d'un pays de l'OTAN. Elle pourrait reconstituer ses troupes, alors que la guerre en Ukraine n'a que peu diminué ses moyens aériens ou maritimes, spatiaux et nucléaires. L’hebdo souligne combien la Russie maîtrise à la fois les coups de force brusques mais aussi les” moyens indirects de la guerre-l'économie, l'influence, l'espionnage, l'ingérence informationnelle” grâce au financement massif de partis complotistes.

Une analyse intéressante de la pensée chinoise montre que, sachant maîtriser le long terme, elle pourrait profiter de la naïveté française pour s'emparer des îles Eparses (ouest de l'océan Indien), et faciliter l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie.

En tout cas, il faut réformer en profondeur l’OTAN, affirme le bien nommé général Vigilant, pour contrer le réel risque d'abandon américain de l'Europe. L'investissement de moyens supplémentaires par les Européens dans l’Otan rendrait “logique que le chef militaire opérationnel soit européen, et plus précisément issu d’un État doté de l’arme nucléaire, pour des raisons de crédibilité et de compétence stratégique : un Français ou un Britannique.” Les Américains ne se désengageraient pas plus, alors que “la faiblesse est provocatrice pour un adversaire potentiel.”

Les partisans d'une défense européenne alternative à l'OTAN sont pour lui peu crédibles, tant les forces manquent déjà dans la structure actuelle. Baverez, en écho, dénonce dans Le Point “l'européanisation de la dissuasion nucléaire française, qui nous garantit un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. “Son partage la priverait d'efficacité opérationnelle sans rien apporter à la défense européenne” et mettrait en danger ce siège à l'ONU, avec des décisions prises à la majorité au sein de l'Union élargie.

Automobile, le tout-électrique n’est pas pour demain

Ca va disjoncter du côté de la voiture électrique, selon Marianne : les subventions sont en baisse, les usines sont délocalisées et la Chine nous envahit. Si les ventes sont en hausse de 3,8 %, elles ne représentent toujours que 12 % du marché européen, loin des 100 % des ventes ordonnées par l’UE d’ici à 2035.

En cause, la suppression des aides allemandes, l'usine Tesla de Berlin profitant tout de même encore des subventions françaises à l’achat. Mais, faute de baisse des prix, il faudra augmenter ces dernières pour convaincre les classes moyennes d’acheter… et d’acheter européen : les marques chinoises, 25% moins chères, menacent l’industrie française, elles qui ont déjà commencé à contourner les barrières tarifaires en produisant en Hongrie. A coups de subventions elles aussi, car l'État chinois est content de trouver un relai pour sa croissance en berne, et d’écouler une production surdimensionnée pour son marché intérieur. Mais l'organisation chinoise de la production engendre des économies d’échelle, par la maîtrise de “tous les aspects de la chaîne de valeur : de la technologie des batteries – qui était son cœur de métier initial – aux puces électroniques, en passant même par l’expansion de la propriété des mines de lithium et des navires transporteurs de voitures”.

Ici, l’intendance ne suit pas : on manque de bornes de recharge, et 89% des français vivent dans les “déserts électriques”: 1 borne pour 10 véhicules, c’est la norme européenne, et la moyenne française de 1 pour 14, masque mal les disparités géographiques : les Hauts-de-Seine et l’Essonne ont moins d’une borne pour 20 véhicules !

Et l’UE tergiverse encore, nous dit le Nouvel Obs, tant certains pays s’inquiètent du pouvoir d’achat de leurs citoyens, et d’autres pour leur propre industrie automobile : une clause de revoyure est prévue pour 2026, qui énerve Tavares, le patron de Stellantis : “ce que je demande, c’est la stabilité des règles, bonnes ou pas. Il ne faut pas laisser entendre qu’elles pourraient changer, dit-il. Ces questions polluent les esprits et créent de l’anxiété chez les citoyens”... Et lui-même : “ses usines sont prêtes pour la grande transformation, mais il ne donnera pas le feu vert final tant que les politiques n’auront pas tranché.”

La guerre des gauches est de retour

Premier ministre de François Hollande, Manuel Valls avait énoncé il y a huit ans, quand il était premier ministre, une théorie des “gauches irréconciliables”. Pour Le Point, la guerre en Ukraine puis l’attaque du 7 Octobre l’ont confirmée : la gauche de gouvernement et le mélenchonisme sont bien incompatibles. Le Nouvel Obs est moins catégorique : si la guerre à Gaza déchire les anciens alliés de la Nupes, la compétition électorale des européennes joue aussi un rôle, tant ils sont d’accord sur le fond : “tout le monde propose peu ou prou la même chose : un cessez-le-feu immédiat, la libération des otages, la suspension de l’accord UE-Israël, l’arrêt de la colonisation israélienne et une solution à deux Etats.” Et précise que côté LFI, Mélenchon ne s'est jamais intéressé au sujet en 20 ans au Parlement… Mais Rima Hassan lui permet de centrer la campagne sur Gaza, pour séduire la jeunesse et les quartiers populaires. Et attaquer Glucksmann de front, ou son ancien disciple Jérôme Guedj, “un lâche”, un “délateur” qui “aime aller susurrer à l’oreille du maître.” Mais, “c’est écrit depuis le début. Mélenchon instrumentalise Gaza pour fracturer la gauche. Et après, il surgira du chaos comme le sauveur…”

La stratégie semble fonctionner : à Poissy, apprend-on dans Le Point, l’ancien maire Karl Olive “a bien noté que, sur 250 nouvelles inscriptions sur les listes électorales, 180 étaient issues des quartiers populaires.” et réveille les craintes des macronistes : “ils vont faire le plein dans les banlieues. Quand ça siffle, ça accourt.”

Répression sexuelle : les islamistes ne sont pas les premiers

C’est ce qu’affirme le Point, dans un article sur la france ultrapuritaine du XIXe siècle : “notre société s’est pliée, à une époque, à un embrigadement de la sexualité”. Un marqueur de classe, sociale et idéologique, qui a fonctionné, et pourrait fonctionner encore : l’hebdo rappelle comment le “carcan d’une morale bourgeoise qui entendait régenter les cœurs et les reins.” s’est mis en place après la Révolution. En accentuant la séparation entre sphères publique et privée, cette dernière “a paradoxalement consacré une cellule collective, la famille.” Le patriarcat s’est vu renforcé et l’éducation familiale, encadrée… “Tout est codifié, programmé, ritualisé, à l’aune de la décence, du quant-à-soi et de la respectabilité.” Pour éradiquer les émotions, qui peuvent mettre en danger le bonheur domestique, en particulier à travers la figure de l’adolescent. les garçons iront donc à l’internat, et les filles seront éduquées à la pudeur, avec la complicité de l’Eglise qui “repeint tout ce qui a trait au sexe, féminin de préférence, sous les couleurs du péché.” Merci à l’Angleterre protestante qui nous a servi de modèle !

Etrange écho dans Marianne, qui déplore une nouvelle vague lacrymale : on pleurerait, paraît-il, de plus en plus au bureau : “dans le tertiaire cocooning, les “open spaces” sont devenus le théâtre d’une émotivité “no limit” chez les salariés, jeunes ou blets…” pour l’hebdo, “le bureau devient une « familia grande » dysfonctionnelle, où le boss est « la mauvaise mère » (induisant des rapports pervers dans les deux sens).”

Les investissements étrangers ne méritent pas en cocorico

Si le gouvernement se glorifie de la réussite du sommet Choose France, et de ses 15 milliards d'euros d'investissement étrangers en France (dont 4 pour Microsoft), Marianne nous fait déchanter : il ne représentent que 10 000 créations d'emplois, dont près du tiers pour Amazon.

Pour L'Express, ces investissements entretiennent “l'illusion d'un déficit public immuable et indolore.” Pire, la France se vend : “elle souffre d'une demande excessive qui, ne trouvant pas en regard une offre nationale suffisante, se porte sur les importations.” Et les investisseurs achètent le patrimoine français : “l’avoir extérieur net, la différence entre la valeur de ce que les Français détiennent à l’étranger et celle de ce que les étrangers détiennent en France est passé de -40 milliards d’euros en 2001 à -630 milliards en 2022.”

Bardella n’est pas Cosette

Le Nouvel Obs publie les bonnes feuilles du Grand Remplaçant, le livre sur la face cachée de Bardella. “Jordan n’est pas Cosette” : l’article commence fort, et démonte le mythe de l’enfant pauvre, élevé par sa mère, femme de ménage dans une école. Le père, jamais mentionné par l’édile, gagne correctement sa vie, lui offre sa première voiture et le loge pendant ses études. En 2017, c’est par la fille de l’ancien président du Gud, Kerridwen Châtillon, qu’il entre dans le cercle de Marine. Dans le parti, l’appartenance au clan signe la fidélité…

On apprend aussi que la haute fonction publique ne serait pas le “deep State”, le cordon sanitaire qui gérerait l’Etat en cas de victoire du RN, contrairement à la croyance des patrons : “la perspective d’une victoire en 2027, couplée à la quasi-disparition de la droite classique, accélère le mouvement”, comme en témoigne le ralliement de Leggeri, énarque et ex-patron de Frontex. Selon un préfet, “il y a trois catégories de fonctionnaires qui rejoindront immédiatement Marine Le Pen : les tarés, les retraités qui s’ennuient et, c’est nouveau, tous les frustrés.” Même un ancien maître du Grand Orient de France s’inquiète d’entendre dans ses rangs “on a tout essayé sauf eux.” Et Alain Minc désespère aussi, d’un patronat français “politiquement con”. Car, s’ils ne s’affichent pas encore, les patrons se font draguer par le RN, comme Henri Proglio qui a déjeuné avec Marine Le Pen au vu du Tout-Paris des affaires, sans que la famille Dassault ne s’insurge : “tout le monde a compris le message : on peut voir Marine Le Pen sans s’attirer les foudres de la bonne société.”

Bardella est aussi dans l'Express : la “coquille vide” aux yeux des macronistes, ou encore “la perche à selfies”, les effraie, et les conduit à “alimenter l’hypothèse d’une rivalité avec Marine Le Pen en vue de 2027.” Pourtant, pour l’hebdo, son procès dans l’affaire des assistants parlementaires européens aurait poussé Marine Le Pen à mettre sur le devant de la scène Bardella, car elle risque l'inéligibilité.

Hôpital : #Metoo, mais pas trop

Après le cinéma, l'hôpital ? La dénonciation du harcèlement sexuel fait des émules, mais les étudiants victimes de harcèlement continuent dans l’omerta : “la hiérarchie bénéficie le plus souvent d’une totale impunité et où la loi du silence règne en maître sur les étudiants.” Un harcèlement "systémique, violent et sous-estimé", selon les dires d’une des nombreux étudiants interviewés dans l’Express, qui pointe que “l’immense majorité a préféré rester anonyme, par peur d’éventuels impacts sur leur carrière.” Une enquête sur la santé mentale révèle que “75 % des jeunes médecins interrogés présentaient des symptômes anxieux, 39 % des symptômes dépressifs et 67 % des syndromes d’épuisement professionnel.”

La “sacralisation” de la hiérarchie médicale va de pair avec l’impunité, alors qu’une “compétition extrêmement violente, voire cruelle” entre les étudiants les “déshumanise totalement”. Ajoutez à cela un “esprit carabin”, et une institution qui couvre les personnalités toxiques, et un conseil de l'Ordre qui “met un couvercle sur la marmite en cas d'accusations de médecins”...

Renaissance en mode sado-maso

Elisabeth Borne est "très demandée par les militants et les cadres locaux" lors de cette campagne des européennes, et ça étonne dans l’Express un de ses ministres, pour qui lors du meeting de la Mutualité le 7 mai, elle aurait "prononcé le discours le plus malin car le plus collectif tandis que les autres ont parlé d’eux". Pas au point de la voir à la tête de Renaissance : “je ne la vois pas complètement se poser, écouter les états d’âme, discuter avec les uns et les autres - sans les insulter !"

Stéphane Séjourné ne sert à rien

Et c’est Marianne qui le dit, pour qui le ministre des Affaires étrangères est illisible. Ce “ bébé Macron” ne risque pas de lui faire de l'ombre à la tête du domaine réservé du président. “Que ce soit à propos de Gaza, de l'Ukraine, de l'Europe ou de la géopolitique en général, Stéphane Séjourné paraît toujours en classe préparatoire, avec une telle constance dans l'effacement que l'on est en droit de se demander s'il n'est pas un intrus ayant frappé à la mauvaise porte.”

François Ruffin devrait attendre 2032

C'est du moins ce qu'en pense un cadre communiste : se battre avec Mélenchon et se rapprocher du PCF - un “baiser de la mort” - hypothèquerait ses chances à la présidentielle. En tout cas, pour lui, le député de la Somme se taubirise, en se taisant sur l'immigration la sécurité, l'énergie : “à la seconde où il l’ouvre là-dessus, il fracture ses soutiens, dans un sens ou dans l'autre.”