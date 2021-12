Kanye West est un mauvais coup, Brad Pitt et Jennifer Lopez viennent d’en prendre un; Charlène de Monaco n’est pas tirée d’affaire; Estelle Lefébure entretient le secret, Jean-Jacques Goldman son corps et Karl Lagarfeld, sa chatte

Les Unes des hebdos People

Kanye West est un mauvais coup ! C’est pas faute d’essayer de prouver le contraire avec force mise en scène, notamment dans ses clips vidéos mais son ex, Kim Kardashian ne le cache plus : depuis qu’elle peut comparer avec son jeune mustang fougueux, le comédien Pete Davidson, elle mesure à quel point les performances de son ex étaient pathétiques. D’ailleurs, à la fin, ils ne dormaient même plus dans la même chambre (ni même dans la même maison, à vrai dire). « Son corps flasque la dégoutait », en rajoute un peu plus, la bonne copine interrogée par Public. Le rappeur milliardaire est donc habillé pour l’hiver, et ça tombe bien, parce qu’avec cette réputation, il ne risque pas d’avoir à enlever le bas de si tôt. Et pour coller au plus près de sa loufoquerie, il a annoncé que d’ici un an, il serait SDF, transformant ses propriétés en églises ou en orphelinat car pour lui, le capitalisme est devenue « une hérésie ». Certains décidément ne doutent véritablement de rien….



Jean-Jacques Goldman de retour en France et au ski ! La paparazzade est rare : le chanteur s’est fait photographier à Valmorel, sur les pistes. Il fait du surf en compagnie de sa femme et à 70 ans, il a tout d’un jeune homme, pantalon baggy, une femme quadragénaire, l’attitude nonchalante du snowboarder. Public nous informe que cela fait plusieurs années que le couple a ses habitudes dans la station familiale des Alpes. «Ici tout le monde les aime bien, ils sont pas du genre à se la péter ». Cette fois-ci, ils étaient venus sans enfants avant de repartir à Marseille, où ils viennent « de se réinstaller après quelques années à Londres », selon l’hebdo. Welcome home alors !



Estelle Lefébure serait tombée amoureuse de son partenaire de jeu, Philippe Lellouche, qui le lui rendrait bien. Selon Voici, qui en fait sa « Une » et le scoop de sa semaine, les deux acteurs resteraient jusque tard au théatre, même après le départ de toute l’équipe, et puis iraient diner, en tête à tête dans un hôtel du coin. Problème, le comédien, ex de Vanessa Demouy est déjà en couple, d’où une liaison, jusqu’ici restée secrète. Mais le mag peine un peu à convaincre avec ses photos de nuit. Ils marchent dans la rue en se tenant à peine par le bras, puis elle monte dans sa voiture. Point. Ca ne fait pas vraiment une preuve, et, allez, sauvons Noël, on peut encore croire qu’il ne s’agit que d’une relation de travail.



Laeticia Hallyday et Jalil Lespert comme au premier jour ! Ouf ! Revoilà les photos en maillot bouches cousues sur les plages de Saint Barth. C’est le fidèle Closer qui offre (à nouveau) au couple sa paparazzade à l’eau de mer. Cette année, la veuve de Johnny a troqué son une pièce violet pour un très élégant dos nu noir. Son chevalier servant la porte comme une princesse au seuil de sa nuit de noces dans les vagues. Les tensions rapportées ces dernières semaines paraissent envolées, le sourire et le glamour sont revenus. Vive les vacances au soleil !



Jennifer Lopez et Ben Affleck, les premiers coups de canifs sont portés par Public : après l’interview dont Atlantico vous parlait déjà la semaine dernière, où l’acteur, très gentleman a fait porter le chapeau de son alcoolisme à son ex, sa Jen actuelle, aurait vu rouge. Et le mag fait parler un proche : Jen ne veut pas être impliquée la dedans ! La sortie de route de Monsieur lui aurait remis en mémoire la partie sombre de leur histoire, les colères et les disputes… Et pour assoir ses dires, le « proche » rajoute que Jen Lopez fait raquer Ben pour tout ! Elle se laisserait inviter au resto, en voyage… une façon de lui faire payer la précédente séparation. Vous ne sentez pas comme une odeur accrue de Nordmann ?



Charlène de Monaco en Suisse, Jacques et Gabriela au turbin. En l’absence de leur parent, les jumeaux princiers ont pris en main la traditionnelle distribution de cadeaux aux enfants monégasques. Installés derrière un comptoir et devant une montagne de jouet, ils ont usiné comme des chefs dans la cour du Palais. Un Playmo pour toi, une voiture à construire pour lui, sans oublier le paquet de bonbons qui va avec… Le tout sous le regard compatissant de la tante Stéphanie. Leur mère, la Princesse Charlène, continuerait, elle, sa convalescence en Suisse. C’est Closer qui balance le lieu quand tout le monde continuait de parler pudiquement de « l’étranger ». Selon « un proche », l’état de la princesse est encore inquiétant, voire « dégradé » et il n’est pas encore question de sortir, même quelques heures pour fêter Noël en famille. Le Prince Albert et les enfants, auront-ils fait le déplacement ? Nos mags préférés nous le diront peut-être la semaine prochaine.



Brad Pitt, un deuxième fils lui tourne le dos. C’est en tout cas, ce que croit savoir Public. La preuve : Pax, 18 ans, faisait du shopping avec sa mère, Angelina Jolie, le jour de l’anniversaire de l’acteur. Concluons donc, qu’il a refusé de partager cette journée avec le « birthday boy », signalant ainsi son ralliement à la cause maternelle. Un nouveau coup dur après que l'ainé, Maddox a lui, choisi de ne plus porter le patronyme paternelle. Mauvaise joueuse, (ou fine stratège ?), l’actrice aurait gentiment expliqué à Pax que son père aurait d’abord refusé l’adoption alors qu’elle était déjà à l’orphelinat, au Viet Nam. C’est sûr, présentées comme ça, les relations ne peuvent pas être au beau fixe…



La vie (décalée) de Palace de Choupette Lagarfeld. Gala consacre carrément DEUX doubles pages à « la fille adoptive de Karl Lagarfeld », non, pas une orpheline que le couturier aurait pris sous son aile, ou même une enfant née par GPA aux Etats-unis. Non : son chat. L’animal vient de fêter ses 10 ans au Crillon, l’un des palaces les plus luxueux de Paris. Au menu, des cadeaux et un gâteau au saumon préparé par un chef pâtissier. Choupette n’a pas, à proprement parler hérité de la fortune du Kaiser, car c’est interdit en France, mais il a organisé sa vie pour qu’elle soit (plus que) confortable : elle a une gouvernante attitrée, qui lui cuisine ses repas et la promène parfois dans une mallette Vuitton. Et puis Choupette a aussi un agent pour gérer son image et pour qui « l’âme de Karl continue de vivre à travers elle »… Qui est le plus zinzin ? Celui-là, ou l’une des 102.000 personnes qui sont abonnées au compte du chat sur Instagram ?



Le double en cire de Rihanna, chez Madame Tussaud est complètement foiradé. Plus proche du portrait de Lily Allen, la statue prend la pose d’un mannequin de supermarché, la main sur la hanche, habillée comme une mère Noel libidineuse, une mauvaise perruque de cheveux lisses et une frange. Seul un tatouage tribal sur le bras peut éventuellement évoqué la chanteuse. Etonnant d’invraisemblance.



Noël en tout petit comité pour la Reine Elizabeth II. Le grand raout traditionnel à Sandringham a été annulé pour la deuxième année consécutive. A la place, la Reine a choisi un déjeuner en compagnie de ses enfants, le Prince Andrews mis à part, toujours mis an ban en raison des accusations d’agressions sexuelles qui pèsent sur lui. William et Kate auront aussi le droit de venir à Windsor, sous réserve, bien sûr, que tout le monde soit porteur d’un test négatif.



La Maison de Mat Pokora dans le Var ne trouve pas preneur. En vente depuis plusieurs mois, il s’agit pourtant d’un beau produit comme dirait Stephane Plaza. En face de Saint Tropez, à Sainte-Maxime, 230 mètres carrés, 4 chambres, un piscine et même un terrain de foot. Allez ! Qui se dévoue ? En plus, le chanteur vient de baisser le prix de 200.000 euros : l’ensemble passe (précisément) à 2,290 millions.



Et voici la ronde des petits chocolats pour finir : Stella Belmondo et Joalukas Noah sont BFF, selon Gala. Comme Carole Bouquet avant elle, Carla Bruni fait de l’huile d’olive : l’ex première dame a investi dans un domaine près de Arles, pour fabriquer de jolies bouteilles remplies du précieux liquide à 50 euros le litre. Selon son propre aveu et à force d’hyper-activité, le chanteur Mika épuise son compagnon, heum. Julia Roberts se déguise en ranger du Texas pour passer incognito en Australie : un short, des baskets, un sac banane à la ceinture, un chapeau à large bord, et sa jugulaire qui pendouille sous le menton. Pas classe mais efficace ! La première chose que fait Meghan Markle en se levant tous les matins ? Taper son propre nom dans la barre de recherche de Google. Joey Starr a mangé un petit bout du cordon ombilical de son fils « c’est fade et caoutchouteux ». Mmm, Joyeux Noël !

