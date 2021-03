Jenifer attend son 3ème, la 2ème de Jean Dujardin & Nathalie est née; Jade Hallyday se femme-fatalise, Joey Starr met la fièvre à une jeunette, Pamela Anderson gave son homme de viande pour le chauffer; Justin Bieber s'éclate à Paris malgré le couvre-feu

Mais aussi Paris Hilton traumatisée dans son enfance par une école de redressement, Loana qui accuse l'ex belle-fille de Sheila de l'avoir droguée et volée ou Bella Hadid et sa discrète visite à une clinique esthétique parisienne.

Cette semaine, tout est affaire de famille dans l’actu People, celle dont on hérite, ou celle qu’on s’est choisie. Elle se renforce, s’agrandit, se disloque ou se construit.

La famille, c’est d’abord un couple. Cette semaine, l’exemple est donné par Carla Bruni, Mère Courage. L’ancienne Première Dame tient une bonne place dans nos hebdos tant elle a bien démontré son soutien envers Nicolas Sarkozy, condamné, vous le savez, à trois ans de prison, dont un ferme, pour corruption et trafic d’influence. Photo front contre front, accompagnée d’une légende pour dénoncer l’outrage : c’est notamment par cette publication que le mannequin a crié son amour pour son mari. « Quel acharnement insensé, mon Amour… #Injustice ». Pour Public, elle est « effondrée », quand pour Voici, elle a réagi comme une lionne. C’est fou comme la solidité de ce couple n’en finit pas de nous étonner.

César 2021 : là, c’est le modèle dysfonctionnelle qui va à nouveau faire sa thérapie de groupe. La cérémonie se tiendra sans public la semaine prochaine et c’est Marina Foïs qui endosse le rôle de présentatrice, après un an de pandémie, et un an pour se remettre du «#On se lève et on se casse », initié par Adèle Haenel. Pas facile de passer après tout ça, et pour l’instant, l’ensemble s’annonce un poil plat. L’actrice de « Papa ou Maman » fait la couverture de Paris Match avec un beau titre accrocheur : Sexisme, Botox et confinement, elle se lâche ! Mais à la lecture de l’entretien, non, pas vraiment de lâchage, ni de révélation. Elle réussit à placer son engagement féministe, son âge assumé (51 ans), et à botter en touche à propos de l’un de ses partenaires de tournage, Richard Berry, accusé d’inceste par l’une des ses filles. Entourée de Blanche Gardin et de Laurent Lafitte pour travailler ses textes, Marina Foïs a donné un avant goût de sa performance dans la bande-annonce officielle de la cérémonie. « Déconcertante » est le mot qui revient le plus dans les réactions. Je ne vous dévoilerai pas la chute, potache, mais vous livrerai une citation de l’actrice : « Les Robins des Bois (la troupe de ses débuts, ndlr) m’ont appris le plaisir du bide ». Pourvu que ce ne soit pas trop prémonitoire…

Dysfonctionnelle aussi, mais moins grande, la famille de Loana se réduit peu à peu à peau de chagrin. Sortie de l’hôpital de Hyères, elle tape sur sa camarade et jusqu’ici BFF, Sylvie Ortega. Mise en cause par les anciens lofteurs et une partie de l’entourage de la starlette blonde, la veuve du fils de Sheila lui aurait donné un cocktail trop tassé de médicaments pour la voler. Donc, après sa mère, sa fille et son ex, Loana continue à faire le ménage et décide de porter plainte. Gare à la crise de parano, qui pourrait se retourner contre elle, quand même.

A l’inverse, c’est l’extension pour Jean Dujardin et Nathalie Péchalat : leur deuxième fille, Alice est née fin Février, tout le monde se porte bien, et la nouvelle permet à Closer de faire sa « Une » sur du joyeux, du sourire, de la bonne nouvelle. L’occasion aussi de rappeler les antécédents familiaux de l’inénarrable « Loulou » de France 2 : il a, en tout, désormais 4 enfants. En plus d’Alice, donc, Jules et Simon, 20 et 19 ans, dont la Maman s’appelle Gaelle Demars, et Jeanne 5 ans, avec sa partenaire actuelle. (Comment vous dites, vous, maintenant que dire « sa femme », pourrait valoir une dénonciation #balancetasexiste ?)

L’avantage des grossesses de People, c’est qu’elles passent en un éclair.

C’est le cas, notamment pour Jenifer. On apprend qu’elle attend un enfant, il y a quelques semaines à peine, et paf, l’enfant va paraitre dans 2 mois. En « Une » de Public, photographiée dans les rues de Paris, la chanteuse ne peut évidemment plus cacher son ventre. Là encore, c’est le bon moment pour nous brosser le portrait de famille. La chanteuse a déjà 2 fils, Aaron, 17 ans, dont le père est le chanteur Maxime Nucci, et Joseph, 6 ans, fils de l’acteur Thierry Neuvic. Cerise sur le fiadone, la rumeur voudrait que cette fois-ci ce soit une fille !

« Never Explain, Never Complain », le concept n’a apparemment pas traversé les âges jusqu’au Prince Harry ! Les Sussex envers et contre tous, ça continue. L’interview avec Oprah est pré-décortiquée partout - c’est l’une des clés du succès de l’intervieweuse : sur-vendre et « spoiler » le contenu d’une partie de l’Entretien-Evènement. Donc, Harry et Meghan vont balancer du lourd : l’impossibilité de continuer à faire face à la pression médiatique depuis la Grande-Bretagne, la santé mentale dégradée de la duchesse, les mensonges de la Couronne, le racisme du Royaume, la responsabilité du Prince Charles, le parallèle avec la dépression de Diana, ce sera entrée, plat, dessert, trou normand et digeo. En France, c’est le groupe TF1 qui a raflé l’exclusivité de la diffusion de ce Festen à la Mint sauce. Rendez-vous donc sur TMC, le 7 Mars.

« Tes bébés sont revenus et la famille est entière ! Nous avons réussi ». C’est par cette phrase que le dogsitter de lady Gaga a tenu a remercié la chanteuse de son soutien après qu’il se soit fait tirer dessus en tentant de protéger ses chiens du vol. Une mystérieuse femme a rapporté les deux bouledogue français à un commissariat de Los Angeles. L’histoire ne dit pas encore si elle va toucher les 500.000 euros promis par l’interprète de Poker Face, si elle est lié aux agresseurs, ni même si c’était la star qui était visée ou juste le recel lucratif des spécimens de cette race.

Laurent Delahousse et Alice Taglioni sont beaux aussi au Cap Ferret. Evidemment, il n’y avait pas vraiment de raison que l’esthétique reste à Paris. Voici a suivi de loin, la pause du couple sur la plage, avec leur petit dernier, Lion, un an, dans les bras. De la blondeur, des sourires, et les vagues qui mouillent le bas du pantalon. On s’en moque mais c’est joli à regarder.

Tandis que Joey Starr, lui, est dégoutant, en une de Voici. Ou alors, Voici est dégoutant avec Joey Starr, à vous de voir. La moitié de NTM a été photographié à Saint-Barth en galante compagnie. De la coupe iroquois, du ventre à bière tatoué ou des mains baladeuses, rien est à sauver, tout est vilain à regarder. Et l’hebdo en rajoute en nous racontant au deuxième degré, l’idylle éclaire et romantique que le chanteur a soi-disant nouée avec cette jeune blonde locale pour 48H, alors que tous les clichés transpirent la bestialité crue. C’est vache, parce que le chanteur n’avait pas vraiment la volonté de s’afficher, mais c’est drôle.

Pamela Anderson a aussi une recette bien à elle pour garder son mari en forme : elle le prive de viande. Selon elle, un régime végétarien, quinoa et de jus de céleri, ce serait le combo parfait pour « une explosion » perpétuelle au lit. Je comprends mieux la conversion radicale du journaliste Hugo Clément...

Les touristes reviennent ! Enfin, ils ne sont que deux et triés sur le volet, puisqu’il s’agit du baby couple : Justin et Hailey Bieber (27 et 24 ans), mais c’est quand même bon signe. Le chanteur canadien et le mannequin ont été vus sur le Pont Alexandre III, à Paris, et les photos s’étalent dans Voici, Closer et Public. Il faut dire, qu’ils étaient inratables, Madame portant un ensemble jaune poussin, escortés par deux imposantes armoires à glace. Un petit peu de shopping avenue Montaigne, une séance de mode pour elle, un clip pour lui, ce n’était pas vraiment les vacances, mais ça fait du bien du pouvoir à nouveau comparer notre chic parisien au casual (moche) nord-américain.

Et enfin, en rafale, Alec Baldwin et sa femme, viennent d’accueillir un 6ème enfant, à peine 5 mois après la naissance de leur fils, Eduardo. Lucia est née d’une mère porteuse. Ophélie Winter poste une photo d’elle au bord d’une piscine, dans un endroit idyllique, elle qu’on disait malade, et/ou SDF, il y a un an à l’air de ne pas trop mal s’en sortir. Kim Kardashian a posté une photo d’elle portant la nouvelle collection de baskets de son mari. Il n’en fallait pas moins pour lancer une rumeur de rabibochage, à laquelle personne ne croit. Victoria Abril, complotiste, a estimé que le « coronacircus » était une farce, et qu’ « Ils » nous empoisonnent. Juliette Binoche, mauvaise joueuse, s’est filmée en train de se demander si sa non nomination aux César était une entourloupe. Et Gwyneth Paltrow affirme que le sauna aux infrarouges, la diète et le chou fermenté soignent les formes longues du Covid. Définitivement, elle ne recule devant rien !