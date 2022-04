Les petits princes de Monaco participent à la thérapie de Charlène; Cyril Lignac et Rihanna font des courses pour le bébé; Adeline Blondieau a bu, Laetitia Hallyday trinque; Kanye West prend Kim Kardashian pour un sac à main;

Unes des hebdos People

Mais aussi Victoria de Suède se fait photographier en train d’embrasser un étalon (qui n’est pas son mari); Tom Cruise invite Kate et William à admirer son film; Will Smith s’excuse d’avoir claqué son rival; et Bruce Willis raccroche les gants;

Qui provoque un duel, qui a des crises de goutte, qui joue un rôle des années 30… Cette semaine, les People s’essayent à la catégorie rétro.

Selon vous, qui, de nos jours, peut bien avoir la goutte, cette maladie droit sortie d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre ? Gérard Depardieu ? Christian Clavier ? Robert Menez ? Non, Laetitia Hallyday. Ce n’est pas vraiment dans ce corps gracile que l’on imaginait une inflammation pareille, mais le diagnostic est tombé : la pauvre fait des crises régulièrement, et Closer nous explique même que c’est la raison pour laquelle on l’aperçoit parfois avec des béquilles. Son hospitalisation en urgence la semaine dernière était liée, et l’on sait maintenant que la veuve de Johnny devra « suivre un traitement lourd et adopter un régime adapté ». Fini le saucisson, le petit verre de gin ou le sanglier sauce grand veneur…

Et si Johnny Hallyday vous manque, vous serez sans doute comblé par la nouvelle série Netflix en 5 épisodes documentaires. Mais attention : Jojo se dévoile pas si jojo. Le témoignage d’Adeline Blondieau notamment dessine la part plus que sombre de l’idole des jeunes. Mariée deux fois au chanteur alors qu’elle avait 19 et 23 ans, quand lui abordait la cinquantaine, l’actrice évoque une relation violente entrecoupée de crises, allant jusqu’à la tentative de suicide : un jour, il s’est laissé tombé du haut d’un escalier, elle l’a rattrapé par les bottes. Une autre fois, c’est elle qui allait se jeter par la fenêtre. Elle raconte aussi l’alcool dans lequel elle a failli sombrer elle aussi, « pour comprendre». Et puis il y a les descentes : quand il se réveille la nuit, qu’il a des cauchemars, qu’il faut lui tenir la main. « Mon métier, c’était Johnny » explique t’elle. Adeline a eu le courage de faire l’infirmière jusqu’en 1995 et quelques années après, tout aussi jeune, c’est Laeticia qui a accepté le poste…

A Monaco, rien ne va plus : Les « Dossiers du Rocher » font craquer Albert ! Le souverain a exprimé sa « colère », avec un « ton pour le moins inhabituel » nous raconte Point de Vue. Jugez plutôt : « Avec la plus grande énergie, je condamne cette campagne diffamatoire et anonyme ! ». Hardi, non ? Il faut dire que depuis des mois, des corbeaux très organisés inondent les rédactions monégasques et françaises de courriels volés et de documents invérifiables. Cette vaste opération de chantage qui serait chiffrée à près de 10 millions d’euros par les services français, visent tout particulièrement les 4 plus proches collaborateurs du Prince. Ils sont accusés de mettre régulièrement le doigt dans le pot de confiture, nommant des protégés aux postes clés et empochant de grasses commissions à chaque nouveau projet immobilier. Pendant que le journal « Le Monde » enquête, heureusement, Charlène se tient loin du grabuge. Cette semaine, le programme de la retraite de la Princesse est distribué par Public : Yoga le matin, Piscine l’après-midi, et le soir, thérapie avec les enfants, pour qu’aucune rancoeur ne s’installe dans leurs relations.

Pamela Anderson : et maintenant elle chante ! La bimbo quinqua nous fait savoir qu’elle a été choisie pour jouer à Broadway, dans la comédie musicale « Chicago ». «Mes enfants sont grands, il est temps pour moi de me lancer un nouveau défi ! » Grâce à sa prestation dans Danse Avec les Stars, on sait que pour la danse, elle pourra s’en sortir, mais chanter et jouer en même temps, oui, c’est un sacré défi ! D’autant plus qu’avant elle, Roxie Hart, son personnage, a été incarné par Ginger Roger ou René Zwelleger… Rien que ça. En plus Voici fait monter un peu plus la pression en rappelant que l’ex d’ « Alerte à Malibu » va jouer dans une salle de 1000 places, et qu’il reste « plein de billets à vendre ». Un flop en préparation ?

Gala s’inquiète beaucoup pour Elizabeth II. « Le martyr de la Reine », rumeur de mini AVC, fauteuil roulant imposé et caché à toutes les visites, c’est vrai, le constat dressé par l’hebdo n’est pas réjouissant. S’ajoute, dans Closer, des images de la souveraine, « qui n’a pu retenir ses larmes », lors de la messe donnée en mémoire du Prince Philip. Et de son côté, Voici, enfonce le clou en revenant sur les manquements du Prince Harry, dès la Une. « Sans coeur avec la Reine », l’absence du cadet du Prince Charles « semble injustifiable ». Le mari de Meghan Markle a continué à brandir le danger pour sa sécurité comme argument de sa défection alors même plusieurs centaines de personnalités avaient fait le déplacement, dont le Roi et la Reine d’Espagne ou le Roi et la Reine de Suède. Qui peut-être dupe ?

Tom Cruise fait une fleur narcissique au Prince William, sa femme, et une poignée d’autres chanceux, comme Eugénie et Béatrice de Sussex. Apprenant qu’ils étaient fans de « Top Gun », il a organisé une avant-avant-première pour leur montrer en exclusivité et en toute discrétion, le nouveau volet. La star hollywoodienne, décidément ultra présente en Angleterre ces derniers mois, avait choisi de privatiser un multiplex de Londres pour l’occasion. Une liste triée sur le volet a été accueillie par Maverick himself, « j’espère que vous appréciez ce film autant que j’ai apprécie d’y jouer. ». Il s’est éclipsé ensuite, et il se murmure que le futur roi d’Angleterre, pilote militaire lui-même, a adoré. Pour les quidams comme vous et moi, il faudra attendre le mois de mai pour savoir si on a les mêmes goûts.

Cyril Lignac, sa compagne, son ventre rond et leurs sacs Hermès, paparazzés dans Closer. Cette semaine, le chef cathodique s’est offert une escapade shopping de luxe dans les rues de Paris avec sa compagne enceinte de 6 mois. Le bébé devrait arriver en Juillet et si la maman n’avait pas l’air très souriante ce jour-là, c’est peut-être parce qu’avec « Deborah » (difficile d’être dur de son nom de famille), bijoutière à Saint-Tropez, ils ne vivent pas dans la même ville. Et selon l’hebdo, ils n’auraient pas encore choisi où sera élevé l’enfant. Un petit indice quand même : le pâtissier va inaugurer sa première boutique hors de paris dans quelques semaines et elle se trouve au pays du Gendarme !

Kim Kardashian s’affiche avec Kanye West pour la bonne cause : leur fils. Les photos s’étalent dans Public, Closer et Voici, mais pas question d’un réchauffement, la glace est palpable. Les parents sont venus encourager Saint, 6 ans, qui joue au foot. L’influençeuse, pour une fois en mode « profil bas », tongs, sweat trop grand et caleçon long, reste en retrait, quand le rappeur prend toute la place, sous sa capuche, son portable à la main, postant une story du rejeton toutes les 5 minutes. Gala les décrit à bout de nerfs, et tente d’expliquer pourquoi le mari éconduit ne lâche pas l’affaire en donnant la parole à un proche : « très sensible à son image, Kanye West trouve que Kim rend bien à ses côtés. ». Ah, l’amour !

Au vue de la une de Public, on pourrait croire que Jenifer n’a pas été briefée sur les retours de couche et qu’elle attend un nouvel un enfant, à peine un an après la naissance du troisième. Mais scoop ! Ce n’est pas vrai. Bel exemple de titre exagérément tiré par les cheveux : en fait, selon un proche, la chanteuse et son compagnon « parlent d’avoir un autre enfant ensemble. » On est loin d’une grossesse là quand même…

On s’lève et on claque… Will Smith a démissioné de l'Académie des OScars. Après avoir présenté ses excuses pour sa baffe à sa victime, Chris Rock, mais « son geste aura des conséquences ». Lesquelles ? L’interprète du Prince de Bel Air devra-t’il rendre sa statuette fraichement gagnée ? Il sera fixé fin avril. En tout cas, on sait déjà qu’il a échappé à l’arrestation au sortir de la cérémonie : le producteur de la soirée a raconté que la police se tenait prête et si l’humoriste avait choisi de porter plainte, ils sortaient le gyrophare et les menottes.

Die Hard 6 n’aura pas lieu. L’entourage de Bruce Willis a annoncé en milieu de semaine qu’il mettait fin à sa carrière. A 67 ans, l’acteur a désormais du mal à s’exprimer, il est atteint d’aphasie comme l’a pudiquement indiqué son ex femme, Demi Moore. Encore un diagnostique inquiétant, quand on sait que ces symptômes peuvent être causés par un AVC ou la maladie d’Alzheimer. Cela faisait plusieurs années que ses contrats stipulaient que ses textes devaient être courts, et qu’il ne restait que deux jours consécutifs sur un tournage. L’annonce a été suivie d’une pluie de messages de soutien, John Travolta par exemple y est allé de sa petite preuve d’amitié à la vie à la mort, flirtant un poil trop avec la rubrique nécrologique.

Et en vrac, pour finir : Victoria de Suède reçoit des bisous équins et elle a l’air d’aimer ça. La photo est à retrouver dans Point de Vue, l’héritière du trône et Otto sont immortalisés en plein tête à tête tendre lors de la visite d’un château royal à 100 kilomètres de Stockholm. Carlos Ghosn, quand il était patron de Renault, a offert un modèle électrique au chanteur Christophe. Les acteurs américains, Mila Kunis d’origine ukrainienne et son mari, Ashton Kutcher ont levé 31 millions d’euros pour aider les réfugiés. Rihanna fait du shopping au rayon bébé fille, et craque pour un imper taille 6 mois, à 660 euros. Alexandre Astier préfère faire le prof à la maison, plutôt que d’attendre que l’école dégoute ses enfants d’apprendre. Alex Baldwin et sa femme, la fausse espagnole Hilaria attendent leur 7ème enfant ensemble, le 8ème pour lui.