EELV, France insoumise : chacun voit Médine à sa porte (et la lui ouvre)

Le rappeur Médine, usager fréquent du RER D

J'aurais bien aimé assister aux réunions durant lesquelles, d'abord chez les Verts, puis chez les Insoumis, il a été décidé de générer tout ce barouf malsain en invitant ce fameux Médine.

J’aurais alors pu entendre les arguments des uns (« C’est un rappeur religieuxmais politisé, ça ne peut pas faire de mal sur les affiches et dans les urnes... »), les contre-arguments des autres (« Oui, mais c’est aussi un proche des frères musulmans un poil antisémite et un chouia homophobe… On a vraiment envie de lui être associés ? »), les bénéfices potentiels (« Tout le monde nous tombera dessus, c’est cool : on dira que c’est encore un coup de l’extrême droite, de Zelensky, du lobby sioniste, de Macron et des trois millions de millionnaires ! », les risques éventuels (« Justement, tout le monde nous tombera dessus, c’est pas cool : on passera encore pour des zozos islamo-gauchistes qui ne pensent qu’à tout conflictualiser !», le SAV (« Selon la nature du buzz, on fera deux groupes sur Twitter : Léaument et Bompard d’une part pour filer des gnons ambigus en parlant d’antisémitisme imaginaire ; Rousseau et Guedj d’autre part pour indiquer qu’il y a tout de même un peu de malaise en interne parce que l’antisémitisme, comme on est de gauche, c’est sûr qu’on est contre…On est parés »...

Bon, j’extrapole sûrement un peu. Les états-majors des deux formations sont de tels coupe-gorge où tout ce que vous direz sera un jour retenu contre vous qu’on ne doit pas y stratéger aussi ouvertement. Ça doit être plus subtil, plus mielleux...

Mais tout de même, il y a certainement dû avoir débat, du moins chez les Verts, dont certains auraient sans doute préféré causer climat et environnement par exemple. Vraisemblablement moins à la Fi, question de culture, où le boss a probablement tranché en se reprochant de ne pas avoir eu l’idée en premier et de s’être laissé manger la laine sur le dos par les bouffeurs de quinoa -- menaçant même d’inviter Freeze Corleone en représailles !

J’extrapole sûrement, donc, mais je ne me fais surtout plus beaucoup d’illusions sur la façon dont une certaine gauche a décidé de renouer avec ses vieux démons au motif qu’il fallait prioritairement écraser la bête dont le ventre était encore fécond et que si ça passait, oh, bien malheureusement, par taper sur les juifs comme les autres fois, une énième candidature Mélenchon valait certainement une, hum, messe…

Amen.