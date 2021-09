Emmanuel Macron entame sa visite de trois jours à Marseille dans les Bouches-du-Rhône afin de présenter un grand plan pour résoudre les problèmes d'insécurité dans la ville. À cette occasion Cnews a commandé un sondage exclusif afin d'analayser la capacité du chef de l'État à améliorer la sécurité et les résultats ne sont pas en faveur du Président car plus de la moitié des sondés n'ont pas confiance en Emmanuel Macron.

Les plus pessimistes des sondés sont les 25-34 ans à 70 %, mais les 18-24 ans sont à l'inverse la tranche d'âge qui croit le plus que Emmanuel Macron pourrait faire bouger la situation. Les sondés se déclarant proches des idées de LFI et du RN sont celles qui sont eux les plus pessimistes et les partisans de LREM sont les plus convaincus.

À huit mois de l'élection présidentielle, cette visite lancera probablement la campagne du président et on verra surement sa nouvelle capacité à rebondir.