Violence à l’école : le gouvernement souhaite « agir dès l’école primaire »

Prisca Thevenot lors d'une conférence de presse.

Après une série d’agressions, dont une mortelle, visant des adolescents, le gouvernement a l’intention d’« agir dès les premiers signes » de violence chez les jeunes, selon les précisions ce lundi de la porte-parole Prisca Thévenot. Elle a notamment annoncé « la mise en place de conseils disciplinaires » à l’école primaire.

« Si on arrive à de tels actes de barbarie […] il faut regarder ce qui se passe avant » et « c’est souvent au niveau du primaire », avec « des petits faits qui mis bout à bout on se dit c’est pas très grave, ce sont des enfantillages mais en fait ils doivent être sanctionnés directement », a déclaré Prisca Thevenot.

« Nous devons agir dès les premiers signes et donc dès le primaire, avec par exemple la mise en place de conseils disciplinaires très tôt », a ajouté la porte-parole, qui y voit un moyen de « responsabiliser tous les adultes autour de l’enfant » lorsque survient « un manque à l’autorité, une phrase trop forte, un mot qui ne devrait pas être prononcé ».

Alors que le collégien de 15 ans agressé à Viry-Châtillon est mort suite à ses blessures, un autre acte de violence a eu lieu dans le quartier du beffroi à Tours. La victime a été sérieusement touchée au visage.

« Nous devons pouvoir agir avant que cela ne dégénère », a confié Prisca Thevenot sur France 2, en réaction aux différentes agressions de ces derniers jours : celle de Samara, 14 ans, rouée de coups devant son collège à Montpellier ; celle d’une autre adolescente du même âge tombée dans un guet-apens à Tours ; celle du jeune Shemseddine, 15 ans, battu à mort à Viry-Châtillon.