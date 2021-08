Variant Delta : la Russie enregistre un nombre record de morts du Covid-19 en 24 heures

Une membre du personnel soignant prépare une dose du vaccin russe Sputnik-V contre la Covid-19 dans un centre de vaccination de Gostiny Dvor, à Moscou, le 7 juillet 2021.

La Russie a comptabilisé ce jeudi 11 août un total de 808 morts provoquées par la Covid-19 en 24 heures. Ce triste record depuis le début de la pandémie est dû au variant Delta et aux difficultés dans la campagne de vaccination.

La Russie est également confrontée à une résurgence épidémique depuis le début de l'été. Le pays a comptabilisé ce jeudi, un nombre record de morts (808) provoquées par la Covid-19 en 24 heures. Ces chiffres sont liée à la recrudescence du variant Delta et suite aux difficultés dans la campagne de vaccination.

Ce bilan porte à 168.049 le nombre des décès recensés par le gouvernement. Ce chiffre est cependant partiel, car il ne tient compte que des morts autopsiés dont la cause première est la Covid-19. L'agence russe de statistiques Rosstat, qui a une définition plus large, fait état de plus de 300.000 morts liée au coronavirus en Russie à la fin juin 2021.

La Russie a en outre enregistré 21.932 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures.

A peine 30% de la population a reçu au moins une injection du vaccin Spoutnik V alors que la campagne a débuté en décembre 2020.

Aucun des vaccins conçus en Occident n'est distribué en Russie.

L'essentiel des restrictions sanitaires a été levé afin de préserver l'économie. Un pass sanitaire a été brièvement mis en place en juillet dans la capitale pour les restaurants mais il a rapidement été suspendu.