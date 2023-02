Usine de recyclage de plastiques: Suez et Loop annoncent une implantation en France, mais pas avant 2027

Cette usine, prévue initialement pour 2025 et dont l'implantation bénéficie d'un soutien public pour un montant non dévoilé, représente 450 millions d'euros d'investissements, avec à la clé la promesse de 200 emplois directs, selon un communiqué de Suez.

Une usine de recyclage chimique de déchets plastiques, un projet annoncé par le groupe québécois Loop en partenariat avec le groupe Suez, sera implantée en France à Saint-Avold en Moselle, avec une mise en service désormais prévue en 2027 et en partenariat avec l'industriel sud-coréen SK, a annoncé Suez jeudi.

Cette usine, prévue initialement pour 2025 et dont l'implantation bénéficie d'un soutien public pour un montant non dévoilé, représente 450 millions d'euros d'investissements, avec à la clé la promesse de 200 emplois directs, selon un communiqué de Suez. D'une capacité prévue de 70.000 tonnes par an, elle produira, à partir d'emballages jetés, du plastique PET (polytéréphtalate d'éthylène) qui est l'un des plastiques les plus utilisés dans le monde, notamment pour la fabrication de bouteilles et de fibres polyester, ainsi que des fibres de polyester 100% recyclés. Les «gisements» lui seront fournis par Suez, qui se chargera de trier, préparer et collecter les déchets, y compris au-delà des frontières.