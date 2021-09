Une salaire mensuel de plus de 10.000 euros net pour le directeur d'une association humanitaire

SDF

L'association Equalis compte près de 1000 salariés, pour un budget d'environ 85 millions d'euros en 2020, une somme majoritairement composée de fonds publics. Elle mène de nombreuses actions en faveur des migrants ou SDF.

Selon Le Canard Enchaîné, Arthur Anane son patron se serait «octroyé» un salaire de plus de 16.500 euros bruts mensuels en 2020, ainsi que 533 euros d'aide au logement, et 2097 euros alloués par mois pour la location achat de sa voiture de fonction, un puissant SUV Audi, dans sa version 456 CV.

Et ce n'est pas tout ajoute Le Figaro : "Sept directeurs adjoints bénéficieraient de salaires compris entre 94.000 et 130.000 euros bruts annuels, et dix salariés auraient des voitures de fonction. Bien qu'une note de service exclue les «BMW, Mercedes, Jaguar, Lexus», les autres marques sont manifestement acceptées, à des tarifs souvent importants (750 à 900 euros de leasing mensuel) et incluant l'essence gratuite."

Françoise Jan-Léger, présidente du Conseil d'administration, citée par Le Figaro, défend la rémunération de l'équipe dirigeante : «Equalis a une croissance forte qui nécessite des professionnels expérimentés et bien formés»