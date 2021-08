Une panne informatique empêche à nouveau les pharmaciens de délivrer les QR codes

Le pass sanitaire est rentré en vigueur depuis moins d'une semaine dans de nombreux établissements que les bugs sur les tests se poursuivent. Philippe Denry, vice-président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, confie à France Info que depuis 9 h ce matin, les pharmaciens ne peuvent plus délivrer de QR codes. Il infique que cette panne est probablement due aux pharmaciens qui tentaient de rattraper leur retard suite à la panne de la veille ce qui aurait fait disjoncter les serveurs.

La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France s'est rapproché des ministère pour que les formulaires papiers soient valables et "puissent être valables et acceptés comme pass sanitaire, même sans QR code, jusqu'à ce que le problème soit résolu de manière définitive". M. Denry demande aussi que les serveurs "soient proportionnés par rapport à l'afflux de demandes lié au pass sanitaire depuis début août" et que l'"on en finisse avec ces bugs qui arrivent régulièrement en fin de semaine, en prévision du week-end, ou lorsqu'il y a des départs en vacances"... Car oui avec les vacances, les Français se font tester de plus en plus et il faut adapter ses serveurs en conséquences.

