Un nouveau plan de 500 millions d'euros contre le mal-logement

Le ministre délégué à la Ville et au logement Olivier Klein entend, par ce projet de plan quinquennal, sortir "plus de 800 000 personnes de la rue en dix ans".

De l'argent supplémentaire pour lutter contre un fléau pérenne : voici comment le ministre délégué à la ville et au logement Olivier Klein a justifié le nouveau plan quinquennal pour le "Logement d'abord". Le ministre, dans une interview au quotidien La Croix ce lundi 19 juin, précise que ce nouveau plan visant à octroyer directement un logement pérenne aux personnes mal logées sera doté de 500 millions d'euros, soit une somme double par rapport au précédent plan lancé en 2017 et arrivé à terme en 2022.

"Notre objectif, c'est de financer, en plus de ce qui a déjà été fait, 100 000 logements très sociaux en cinq ans, 10 000 places en pensions de famille et 30 000 en intermédiation locative", a-t-il déclaré, dévoilant l'ambition du gouvernement de sortir "plus de 800 000 personnes de la rue en dix ans". Sachant que selon M. Klein, le précédent plan aurait déjà permis à "440 000 personnes de quitter la rue pour accéder à un logement" ce qui revient à un chiffre "multiplié par trois par rapport à la période précédente. Jusqu'ici, les gens passaient de la rue à l'hébergement d'urgence, puis de l'hébergement d'urgence à une solution d'insertion mais parfois aussi retournaient dans la rue", précise-t-il. Le plan "Logement d'abord" vise lui à favoriser le passage direct de la rue au logement durable.

Dans un rapport paru en janvier 2021, la Cour des Comptes avait estimé que si les premiers résultats du plan "montrent une dynamique favorable, avec un accroissement des accès au logement", ils restent globalement "en-deçà des attentes et des objectifs chiffrés" avait-t-elle critiqué. "Si de nombreuses personnes quittent la rue (...), d'autres y arrivent notamment du fait de la situation économique et des flux migratoires", a répondu Olivier Klein. Le ministre détaillera son plan mardi matin devant les acteurs de la solidarité.