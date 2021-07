Une femme

Elles ne mentionnent pas le nom de leur agresseur mais indiquent qu'il travaillait dans la plus puissante chaîne de télévision française

Un collectif de femmes, qui signent de leur nom entier, se disent toutes victimes du même homme, de faits aujourd’hui prescrits, dénonce, dans une tribune au « Monde », un système qui permet à une seule personne de continuer d’agir dans une impunité totale. Faisant allusion au plus célèbre journaliste de la plus puissante chaîne de télévision française sans jamais le nommer.

"On nous dit ce qu’on dit aux femmes depuis toujours : qu’on exagère, qu’on était peut-être d’accord, qu’on ment, qu’on n’avait qu’à changer de métier, qu’on couchait pour y arriver, qu’on aurait du le dire plus tôt ou se taire plus longtemps, qu’on veut faire parler de nous" écrivent-elles.

"On nous dit que les temps ont changé. Nous sommes la preuve vivante du contraire. Jusqu’à ce que nos récits et nos silences vous aident à comprendre pourquoi et comment les abuseurs prospèrent dans une impunité totale" ajoutent les signataires.

A la fin du texte on lit "Les faits mentionnés dans cette tribune ont fait l’objet de dépôt de plaintes, classées sans suite. La personne évoquée ne fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire relative à ces faits."