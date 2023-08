Ukraine : Le front bouge dans le sud du pays, la contre-offensive accélère

La contre-offensive pourrait elle trouver son allure de croisière bientôt ? Ce lundi, les autorités ukrainiennes ont confirmé la reconquête de Robotyne, un petit village situé au nord-est de Melitopol, aujourd'hui réduit à un champ de ruines mais une percée bien au delà d'où les analystes plaçaient la ligne de front sur les cartes, et un progrès notable vers les lignes logistiques au sud. Une étape nécessaire pour les Ukrainiens, qui entendent bien continuer leur progression jusqu'à la mer d'Azov.

En effet, la prise de Robotyne, bien que de faible intérêt territorial, est symbolique très intéressant. La localité se situe en plein cœur de la ligne de défensive russe, au sein de laquelle les soldats ukrainiens avaient tant de mal à pénétrer ces dernières semaines, une étape importante pour commencer à attaquer les points faibles de l'adversaire.

"Nous avons réussi à franchir les routes principales qui étaient minées. Juste derrière, il y a les routes non minées utilisées par la logistique russe pour approvisionner leurs troupes. Nous nous rapprochons de ces lignes ou nous allons pouvoir aller plus vite et plus loin", explique ainsi le commandant du bataillon d'assaut Skala, qui a justement repris Robotyne.

Dans les faits, d'aucuns considèrent que le plus dur est fait, et que ces brèches tendent à créer des appels d'airs, amenant à la chute de localités bien plus importantes. Selon les experts militaires, l'objectif ukrainien pourrait maintenant être de reprendre les villes de Tokmak et de Melitopol. Située une soixantaine de kilomètres plus au sud, cette dernière, en plus d'être une ville de grande taille et donc un objectif symbolique majeur, s'avère également être un hub logistique capital pour Moscou. S'en emparer permettrait ainsi de couper une partie de l'armée russe de son approvisionnement.

"La saisie de Melitpol permettrait d'isoler la partie ouest avec la Crimée de la partie est. Ce serait un coup très dur pour les Russes puisqu'il ne resterait pour alimenter la Crimée que le fameux pont de Kertch, qui fait l'objet d'attaques régulières de la part des forces ukrainiennes", confirme, le général Jérôme Pellistrandi, consultant défense.

Un objectif encore hors d'atteinte pour l'instant puisque les forces ukrainiennes doivent encore se heurter à deux autres lignes de fortifications mises en placs par les Russes, composée de champs de mines, de dents de dragon et autres tranchées. Mais de fait, la prise de Robotyne peut permettre aux Ukrainiens de voir plus loin. Auprès de Reuters, le leader du bataillon Skala ne cache d'ailleurs pas ses objectifs. "J'ai immédiatement fait comprendre à mes combattants: notre objectif n'est pas Robotyne, notre objectif est la mer d'Azov", conclut-il.