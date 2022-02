Ukraine : la France recommande à ses ressortissants de quitter le pays

Ukraine

La tension monte entre l'Ukraine et la région séparatiste à l'est du pays

"Dans le contexte des tensions créées par la concentration de troupes russes aux frontières de l’Ukraine et par la recrudescence des violations du cessez-le-feu le long de la ligne de contact à l’est du pays, il est recommandé de faire preuve d’une vigilance renforcée et de ne pas se rendre dans les zones frontalières du nord et de l’est du pays indique le ministère français des Affaires étrangères", dans un avertissement affiché sur son site Internet.

"Les ressortissants français se trouvant dans les oblasts de Kharkiv, Louhansk et Donetsk, formellement déconseillés, et à titre de précaution dans la région de Dnipro, sont appelés à quitter sans délai ces zones".

"Il est également recommandé à tous les ressortissants français dont le séjour en Ukraine n’a pas de motif impérieux de quitter le pays. Il est par ailleurs conseillé de différer tous les déplacements en Ukraine".

L'Allemagne fait comme la France et recommande à ses ressortissants de quitter le pays.