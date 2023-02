Un SMS type qui peut mener à une arnaque

Le gouvernement veut mettre en place d'ici fin 2023 un « filtre anti-arnaques » sur Internet qui avertira les internautes qui cliquent sur un lien qui dirige vers un site frauduleux, a annoncé le ministre délégué chargé du Numérique Jean-Noël Barrot ce lundi sur Franceinfo. « Nous assistons à une très forte progression de l'insécurité numérique. Qui n'a pas reçu de faux SMS sur le compte formation, sur Ameli ou sur les vignettes Crit’Air ? C'est insupportable », a lancé le ministre.

Le filtre « préviendra l'internaute ou l'usager lorsqu'il s'apprête à se diriger vers un site qui a été identifié comme un site à arnaques. Vous aurez la liberté d'y aller mais vous aurez reçu un avertissement ».

« Nous travaillons à ce que, à l'horizon de la Coupe du monde de rugby (en septembre 2023, ndlr) une première version expérimentale soit disponible et qu'elle puisse être généralisée à l'horizon des JO-2024 », a-t-il ajouté, car « lors des événements internationaux, les arnaques se multiplient ». Cette liste s'appuierait sur les opérateurs télécoms, chargés de créer une « liste rouge » des sites signalés comme liés à des escroqueries.

Autre outil prévu pour la fin de l'année, le « cyberscore », une mesure votée par le Parlement il y a un an et qu'il a promise pour « fin 2023 ». Semblable au « Nutriscore » pour les aliments, « il s'agit pour les sites les plus consultés d'avoir un indicateur qui va du vert au rouge et qui précise à l'internaute si les données personnelles ou les données de paiement qu'il va déposer sur ce site sont bien sécurisées », a expliqué Jean-Noël Barrot.