Retraite : partir plus tôt en rachetant des trimestres

Manifestation pour la retraite

Pour partir à retraite avec un taux plein, avec la réforme, il vous faudra avoir cotisé pendannt 43 ans, soit 172 trimestres rappelle BFMTV.

Si rien ne change et que la loi est promulguée, et que vous n'avez pas assez de trimestres, une seule solution : acheter des trimestres.

C'est possible. Vous pouvez acheter jusqu'à 12 trimestres, soit trois années de cotisation précise BFMTV.

Mais attention, il faut en avoir les moyens. Le prix d'un trimestre varie selon votre âge et votre salaire au moment du rachat. Plus vous êtes jeunes, moins cela coûte cher. A l'inverse, plus vous vous rapprochez de la retraite et plus vous devrez débourser d'argent.

Il y a quand même une possibilité si vos moyens sont limités : vous pouvez payer votre rachat au comptant ou par paiements échelonnés signale l'Assurance Retraite.