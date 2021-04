Régionales : pas question de fusion entre la liste de Valérie Pécresse et celle de LREM selon Marlène Schiappa

Marlène Schiappa

Interrogée, par Libération, sur une éventuelle fusion entre la liste de Valérie Pécresse et celle de LREM aux élections régionales, Marlène Schiappa répond : "Si nous avions voulu fusionner avec Valérie Pécresse, on l’aurait fait dès le départ. Nous allons aux régionales pour porter nos couleurs et nous nous maintiendrons dans tous les cas au second tour."

Au passage, Marlène Schiappa donne un coup de griffe à Valérie Pécresse (ex LR) et un satisfecit à Anne Hidalgo : " La région est censée être la porte d’entrée de l’Europe. Elle est absente du terrain international. C’est d’ailleurs quelque chose qu’Anne Hidalgo a très bien réussi. Il faut lui reconnaître d’avoir créé une vraie diplomatie de la ville de Paris.".

Puis la ministre chargée de la Citoyenneté s'en prend, à nouveau, aux écologistes : "La complaisance d’EE-LV vis-à-vis des islamistes est un problème. Je suis profondément convaincue que la personne qui vote EE-LV ne vote pas pour les élus EE-LV. Elle vote parce qu’elle veut faire du vélo sans se faire bousculer par les camions. Elle veut un air pur. (...) Moi aussi.