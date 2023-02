Réforme des retraites: les syndicats enseignants appellent à "fermer totalement" les écoles le 7 mars

Le cortège de la manifestation du 11 février dernier contre la réforme des retraites.

Ce mardi, face à la réforme des retraites, l'intersyndicale de l'éducation a appelé à "fermer totalement les écoles, collèges, lycées et services" le 7 mars prochain.

L'intersyndicale de l'éducation, regroupant les sept principaux syndicats enseignants, a appelé mardi à ce que les grèves permettent de "fermer totalement les écoles, collèges, lycées et services" le 7 mars, si le gouvernement et le Parlement "restent sourds" à la mobilisation contre la réforme des retraites.

Les syndicats réunis au sein de l'intersyndicale - FSU, UNSA Education, FNEC-FP-FO, Sgen-CFDT, CGT Educ'action, SNALC et SUD Education - "appellent à une journée d'actions interprofessionnelles sur l'ensemble du territoire le 16 février", ont-ils souligné dans un communiqué.

"Si malgré tout le gouvernement et les parlementaires restaient sourds à la contestation populaire, dans le cadre de l'appel interprofessionnel à durcir le mouvement et à mettre la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars prochain, l'intersyndicale de l'éducation appelle à ce que les grèves massives permettent de fermer totalement les écoles, collèges, lycées et services", a ajouté celle-ci, se disant "prête à durcir le mouvement".

