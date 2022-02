Qui sont les Français qui détiennent des cryptoactifs ?

Cryptomonnaie

Selon une étude réalisée par le cabinet KPMG pour le compte de l’Association pour le développement des actifs numériques (Adan), en janvier 2022, 8 % de la population adulte française avait investi dans des cryptoactifs (cryptomonnaies et NFT, jetons non fongibles) écrit Le Figaro.

C’est un peu moins qu’aux États-Unis (16 %), en Russie ou à Singapour. C’est davantage que le nombre de Français qui détiennent des actions en propre (6,7% selon l’AMF) », remarque Alexandre Stachtchenko, directeur blockchain & cryptoactifs de KPMG France.

Près de deux tiers (61 %) des Français qui ont investi dans les cryptoactifs l'ont fait il y a moins de trois ans, après le krach de 2018 et pendant le confinement de 2020. Le profil type? Un homme, plutôt jeune, habitant d’une grande ville.

Réalisée en collaboration avec Cryptoast, cette étude comporte 2 volets complémentaires. Le premier volet présente la stature de l'industrie des cryptomonnaies en France ainsi que son éventuel potentiel de croissance et de création d'emplois. Le second expose le degré de démocratisation des cryptomonnaies en France, sur la base d'un sondage mené par l'institut IPSOS et de son analyse par KPMG France souligne Cryptoast.

On apprend que30% des Français n'ont pas encore franchi le pas, mais envisagent d'en acquérir...