Pour Éric Woerth il faut que LR continue d'apporter son soutien à Renaud Muselier

Invité ce matin sur France Inter l'élu de l'Oise et président de la commission des finances à l'Assemblée nationale Eric Woerth parle d'un véritable "psychodrame" dans le parti. Selon lui tout cela serait du à une absence de chef qui pourrait rassembler.

Concernant le cas Renaud Muselier, M. Woerth appelle au calme car "on le voyait venir depuis longtemps, parce que Paca est aussi un lieu où beaucoup d'élus comme Estrosi ou comme Falco ont montré l'idée qu'on pouvait travailler de temps en temps avec la majorité" et dans ce cas précis "ça pouvait se discuter éventuellement, ce n'était pas non plus un crime de lèse-majesté à mon sens, ça n'amenait à aucune conclusion pour l'élection présidentielle" . Un avis que ne partage pas du tout M. Retailleau qui lui demande son retrait de l'investiture.

Néanmoins sur la collaboration entre Gilles Platret maire LR de Chalon-sur-Saône et Debout la France, le député reste perplexe. Il ne souhaite pas avoir ce type d'allince étant donné que ce ne sont pas ses idées.

Sur les Hauts-de-France, il s'étonne de l'avalanche de ministres. Il explique ne pas comprendre l'intérêt d'un tel défilé pour faire barrage au RN alors que le seul barrage efficace étant Xavier Bertrand pour lui.