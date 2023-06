Emmanuel Macron aux côtés du président de l’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, jeudi au Palais Brongniart, en ouverture du Sommet pour un nouveau pacte financier mondial.

« L'objectif c'est de réunir les dirigeants de tous les continents. On vit un moment de fracture et on ne peut régler aucun problème si le monde se divise », a déclaré Emmanuel Macron ce matin, dans une interview accordée à franceinfo, RFI et France 24. « Il y a des choses très concrètes qui se font pendant ce sommet: il faut qu'au moins 100 milliards d'euros soient réalloués. On l'annonce aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a poussé tout le monde à tenir ses engagements », a-t-il poursuivi.

« Aidez-nous à aller chercher tous les pays qui aujourd'hui n'ont pas de TTF (taxes sur les transactions financières, ndlr) et qui aujourd'hui n'ont pas de taxation sur les billets d'avion. Aidez-nous à mobiliser à l'Organisation maritime internationale en juillet pour qu'il y ait une taxation internationale », a-t-il lancé, soulignant que « la taxation internationale dans un seul pays, ça ne marche pas ».

Emmanuel Macron appelle également à mobiliser les financements privés. « Il faut, à chaque fois qu'on met un euro d'argent public, mobiliser un euro d'argent privé. Pour les pays les plus pauvres, on n'y arrivera pas tout de suite, mais pour les pays en développement, les pays à revenus intermédiaires et les émergents c'est possible ».

Autre annonce d'Emmanuel Macron : la France va réallouer 40% de ses droits de tirages spéciaux au sein du Fonds monétaire international (FMI). « On a lancé il y a deux ans à Paris la réattribution des droits de tirages spéciaux du FMI vers les pays les plus pauvres, en particulier africains. On a dit qu’il faut qu’au moins 100 milliards d’euros soient réalloués, (...) Nous Français, nous allons réallouer 40% de nos droits de tirages spéciaux, c’est du concret » à propos de ces « Special Drawing Rights », un instrument monétaire destiné à compléter les réserves officielles des États.