Ovni : pas de preuve qu'il s'agit de vaisseaux extraterrestres, selon les Etats-Unis

Ce jour aurait pu être celui où Atlantico aurait enfin titré : "les extraterrestres existent". Mais ce n'est pas le cas. Un rapport du gouvernement américain publié dans la nuit de vendredi à samedi et consacré aux phénomènes aériens non-identifiés observés par les pilotes de la Marine ces dernières années annonce que les renseignements américains n'ont trouvé aucune preuve que ces phénomènes soient d'origine extraterrestre. Mais 143 rapports de "phénomènes aériens non identifiés" observés depuis 2004 n'ont pu être expliqués, précise le rapport.

Publié par le bureau du directeur du renseignement national, avec une contribution importante de l'armée, ce rapport vise à faire face à des décennies de spéculations, de rumeurs et de théories du complot sur les ovnis.

Le rapport explique que la grande majorité des phénomènes observés au cours des deux dernières décennies ne peuvent pas être imputables à l'armée américaine ou à d'autres organes du gouvernement américain. Concrètement, cela élimine la possibilité que les pilotes de la marine qui ont déclaré avoir vu des phénomènes inexpliqués aient pu rencontrer des programmes que le gouvernement voulait garder secrets. Cela signifie à l'inverse que le gouvernement ne peut pas exclure définitivement les théories selon lesquelles les phénomènes observés par les pilotes militaires pourraient être des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Il n'y a "probablement pas une explication unique» à ces phénomènes", indique ce rapport. "Nous n'avons actuellement pas suffisamment d'informations dans nos bases de données pour attribuer ces incidents à des causes spécifiques", ajoute-t-il

Interrogé le mois dernier dans l'émission "The Late Late Show with James Corden" sur CBS, l'ancien président Barack Obama a expliqué "qu'il y a des images et des enregistrements d'objets dans le ciel dont nous ne savons pas exactement ce qu'ils sont".

Les responsables du renseignement pensent qu'au moins une partie des phénomènes aériens pourraient être des technologies expérimentales d'une puissance rivale, très probablement la Russie ou la Chine.