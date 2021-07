Nouveau départ au sein de La République en marche : la députée Alexandra Louis rejoint Agir

La députée de La République en marche, Alexandra Louis, s'exprime lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, à Paris, le 19 novembre 2019.

Un nouveau départ du groupe La République en Marche à l'Assemblée nationale a été officialisé, selon des informations de BFMTV. La députée de la troisième circonscription des Bouches-du-Rhône, Alexandra Louis, a annoncé cette décision et ce choix, ce mercredi matin, dans un communiqué. Elle quitte La République en marche pour rejoindre les rangs d'Agir. Elle déclare vouloir « poursuivre (son) action au sein de la majorité présidentielle ».

Elle explique avoir pris cette décision notamment car elle dit n'avoir « pas toujours reçu localement au sein de (son) mouvement le soutien indispensable à (son) action ».

Alexandra Louis dénonce un « statu quo » local dû à « certaines pratiques politiques oscillant entre clientélisme et féodalisme » et un « désengagement civique de plus en plus marqué. (…) Malheureusement, les instances locales de LREM n'ont pas toujours su affirmer leur volonté de combattre ce statu quo et ne s'en sont que trop rarement données les moyens ».

Avec ce nouveau départ, le nombre de députés La République en Marche s’établit à 269, dont deux membres apparentés.

En 2017 lors des élections législatives, ils étaient 314 au sein de ce groupe. Depuis leur arrivée au pouvoir, 45 députés LREM ont donc acté leur départ.

Le groupe de La République en marche avait perdu sa majorité absolue l’an dernier.