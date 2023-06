Mort de Nahel : les bus et tramways d'Ile-de-France ne circuleront plus après 21 heures ce jeudi

Une rame du tramway sur pneus T6 a été caillassée à Clamart (Hauts-de-Seine) mercredi soir, avant d'être incendiée et détruite.

Pris pour cible mercredi soir lors des émeutes qui ont agité la région, les tramways et autobus ne circuleront pas jeudi soir après 21H00 en Ile-de-France "pour assurer la protection des agents et des voyageurs", a annoncé la présidente d'Ile-de-France Mobilités (IDFM), Valérie Pécresse. "La décision est prise en lien avec la préfecture de police et les opérateurs de transports franciliens: les bus et les trams ne circuleront pas ce soir à partir de 21H00, pour assurer la protection des agents et des voyageurs", a tweeté Mme Pécresse.

"Nos transports ne sont pas des cibles pour les voyous et les casseurs!", a ajouté l'élue (LR), qui est aussi présidente du conseil régional. Le principal opérateur de la région, la RATP, a précisé que ses trams et bus allaient s'arrêter progressivement jusqu'à 21H00. "Les réseaux Métro et RER devraient circuler normalement", a-t-elle ajouté dans un communiqué. "Nous invitons tous les voyageurs à prendre leur disposition pour anticiper leurs déplacements dès à présent", a précisé la Régie.

Une rame du tramway sur pneus T6 a été caillassée à Clamart (Hauts-de-Seine) mercredi soir, avant d'être incendiée et détruite. IDFM a également recensé 11 bus incendiés lors de la nuit d'émeutes liées à la mort de Nahel, 17 ans, tué mardi par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre.

Une rame du tram T9 a en outre été touchée par un tir de mortier et une autre du T10 --inauguré samedi dernier-- victime d'un départ d'incendie après le jet d'un cocktail molotov à l'intérieur, selon un porte-parole. A Saint-Denis sur la ligne T5, des feux de poubelles ont endommagé le rail de guidage. Ces incidents n'ont pas fait de blessé, mais des conducteurs ont été pris à partie, voire molestés, selon le porte-parole.

