Michel Fourniret hospitalisé : son pronostic vital est engagé et un protocole de fin de vie a été mis en place

Le tueur en série Michel Fourniret quitte le palais de justice de Charleville-Mézières dans une voiture de police après une audience dans le cadre de son procès, le 27 mai 2008.

Michel Fourniret, âgé de 79 ans, a été hospitalisé en urgence ce samedi 8 mai, selon des informations du Parisien. Condamné à la perpétuité incompressible pour les meurtres de sept jeunes femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001, « l'ogre des Ardennes », avait fini par avouer en mars 2020 sa responsabilité dans la disparition d'Estelle Mouzin.

Michel Fourniret, âgé de 79 ans, a été hospitalisé en urgence ce samedi 8 mai à l’hôpital de la Salpêtrière à Paris pour des problèmes respiratoires, selon des révélations du Parisien ce lundi.

Souffrant de problèmes cardiaques et de dégénérescence mentale, il aurait été placé dans le coma et serait considéré par les médecins comme non réanimable.

« Son pronostic vital est engagé et ne peut être réversible » selon le quotidien. La rédaction du Parisien a précisé qu’un protocole d’accompagnement de fin de vie a été engagé.

Michel Fourniret avait déjà été hospitalisé en novembre dernier à Créteil à la suite d’un malaise cardiaque. Il avait été retrouvé inanimé dans sa cellule de la prison de Fresnes.

Le tueur en série avait fini par avouer sa responsabilité dans l’affaire Estelle Mouzin. Les fouilles menées ces dernières semaines dans les Ardennes, sur les indications de son ex-épouse Monique Olivier, n’ont pas permis de découvrir la dépouille de l’enfant.

Michel Fourniret a été condamné en 2008 à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de sept jeunes femmes et est soupçonné de plusieurs autres crimes.