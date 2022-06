Martin Hirsch démissionne de la direction de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris

Martin Hirsch

Il était à la tête des 39 hôpitaux de Paris et de l'Ile-de-France depuis 2013

Martin Hirsch l’a annoncé devant le directoire de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), vendredi 17 juin : il quittera la direction du mastodonte hospitalier francilien, fin juin écrit Le Monde.

Arrivé en 2013, le conseiller d’Etat de 58 ans a passé un temps record à la tête de la puissante institution parisienne, qui compte 39 hôpitaux.

Pour expliquer son départ, le directeur cite les trois engagements qu’il avait pris au cœur de la crise due au Covid-19, le 15 mars 2020. A l’époque, il avait promis de « sauver le plus de patients », d’« être solidaire avec les soignants », et de « s’assurer que l’hôpital “d’après” ne soit pas celui “d’avant”», dit-il au Monde. « Je ne suis plus sûr de pouvoir réunir les conditions pour ce dernier engagement », indique-t-il, d’où cette décision de « remettre son poste de directeur général de l’AP-HP à la disposition du gouvernement ». Une façon, sans aucun doute, de critiquer la politique de santé du gouvernement analyse Le Monde.

Martin Hirsch abandonne ses fonctions dans une période où l’hôpital rencontre une crise inédite, avec une pénurie de soignants conduisant de nombreux établissements à fermer des lits depuis des mois ajoute Le Monde.