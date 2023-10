Manifestation pro-palestinienne : 15.000 personnes ont défilé à Paris ce dimanche

Des manifestants brandissent des pancartes et des drapeaux alors qu'ils se rassemblent place de la République à Paris, le 22 octobre 2023.

Près de 15.000 personnes se sont rassemblées dans la capitale ce dimanche 22 octobre, afin d'apporter « leur soutien à la Palestine », selon la préfecture de police de Paris.

Les manifestants demandaient notamment l'arrêt des opérations militaires d’Israël à Gaza à l'appel d'un collectif réunissant notamment des organisations de gauche.

La députée LFI Aurélie Trouvé, présente sur place, a fait état de plus de 30.000 participants. La préfecture n'a pas signalé d'incidents lors de ce rassemblement.

Les participants à ce rassemblement organisé place de la République ont multiplié les slogans pro-palestiniens :

« Israël assassin, Macron complice » ou « pas de paix sans décolonisation ».

Le collectif « Pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens » à l'initiative du rassemblement a déployé une banderole au pied de la statue de la République, afin d’appeler la France à « demander un cessez-le feu immédiat » et « halte au massacre à Gaza ».

Une nouvelle mobilisation est prévue samedi prochain.

Une manifestation pour la libération des otages détenus par le Hamas était également organisée dans la soirée de dimanche à Paris, à l’initiative de l’UEJF.