Un rapport publié le 28 juin par le haut-commissariat aux droits de l'homme de l'ONU indique que les Etats « devraient recueillir et publier des données complètes ventilées selon la race ou l'origine » et analyser « les effets cumulés des lois, des politiques et des pratiques sur certains groupes raciaux et ethniques en particulier » afin de lutter contre le « racisme systémique », selon des informations du Figaro et de La Croix.

Le rapport précise aussi que « le fait de reconnaître expressément les personnes d'ascendance africaine dans les statistiques est également un pas vers la reconnaissance de leur identité et de leur héritage, qui va de pair avec leur droit à la dignité ».

En France, ces statistiques marquent une ligne rouge.

Emmanuel Macron avait précisé en 2020 qu’il préférait la mise en place concrète de dispositifs anti-discrimination plutôt que de recourir à des statistiques.

Les statistiques ethniques ne s'inscrivent pas dans la tradition française, basée sur une citoyenneté indivisible.