« À Roissy-Charles-de-Gaulle, nous avons actuellement 58 % du trafic de 2019 et 60 % à Orly, selon Augustin de Romanet, le président-directeur général du groupe Aéroport de Paris (ADP) cité par Le Parisien.

« Le temps de passage à la police aux frontières (PAF) qui était avant d’une vingtaine de secondes s’établit désormais autour de deux minutes à cause des vérifications sanitaires, constate Marc Houalla, le directeur de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle ajoute Le Parisien.

Et les files d'attente s'allongent : les temps d’enregistrement ont été multipliés par dix. Là où avant l’opération prenait quatre-vingt-dix secondes, elle peut nécessiter jusqu’à dix minutes pour une provenance aux démarches compliquées. » Résultat : jusqu’à une heure trente d’attente à la PAF aux heures de pointe.

Autre difficulté, le contrôle des bagages « Beaucoup se baladent désormais avec un gel hydro alcoolique ou un désinfectant, constate Marc Houalla. C’est devenu tellement naturel que les gens l’oublient et cela ralentit les opérations de fouille. » Désinfectant ou pas, les flacons de plus de 100 ml doivent impérativement être sortis du sac et placés dans un sachet plastique transparent. Au-dessus de 100 ml, ils doivent être détruits rappelle Le Parisien.