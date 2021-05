Les droits, la dignité et les libertés des personnes âgées en EHPAD mises à mal selon la Défenseure des droits

Rapport Défenseure des droits

900 réclamations ont été adressées au Défenseur des droits au cours de ces six dernières années dont 80 % mettaient en cause un Ehpad

"Les personnes âgées, y compris celles en situation de perte d’autonomie ou de handicap, jouissent des mêmes droits et libertés que l’ensemble de la population. Pourtant, la Défenseure des droits est régulièrement saisie de réclamations portant sur des restrictions de droits et libertés des personnes accueillies en (EHPAD). Elle est encore davantage interpellée à ce sujet depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19." indique un commiuniqué de la Défenseure des droits, Claire Hédon, qui publie un rapport sur ce sujet..

"Les droits et les libertés des résidents ne peuvent pas être la variable d’ajustement face au manque de moyens et de personnels au sein des EHPAD."

"Par ailleurs, la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 a mis en lumière des défaillances déjà constatées par la Défenseure des droits concernant plus particulièrement le droit au maintien des liens familiaux, la liberté d’aller et venir et le non-respect du consentement des résidents."

La Défenseure des droits "a ainsi été saisi des nombreuses réclamations et témoignages dénonçant une augmentation, de la part des directions des établissements, de violations de la liberté d’aller et venir des résidents ainsi que de leur droit au maintien des liens familiaux."

Le rapport de 68 pages formule 64 recommandations en vue d’améliorer la prise en charge des personnes accueillies en EHPAD et d’assurer l’effectivité de leurs droits, parmi lesquelles 13 recommandations spécifiques à la situation de crise sanitaire.