Les cartes d’identité seront bientôt disponibles sur smartphone

Les expérimentations d’une application hébergeant la carte nationale d’identité ont déjà commencé et la généralisation des premières fonctionnalités devrait commencer en 2023

Ce document officiel apparaîtra sous la forme d’un clone numérique dans l’application France Identité, un service conçu pour prouver votre identité depuis votre smartphone.

« Nous voulons que la confiance liée au titre dans le monde physique soit transposée dans le numérique afin de prouver son identité de manière sécurisée et garantie par l’État », explique Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, la directrice de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) qui pilote le programme avec le ministère de l’Intérieur ».

Le projet vise à avoir une copie numérique et certifiée de la carte nationale d’identité électronique (CNIe) le nouveau document au format carte bancaire déployée au niveau national il y a un an, et dont disposent pour l’instant près de 5 millions de Français.

« Le citoyen gardera la maîtrise de ses données personnelles qui sont chiffrées et stockées dans son smartphone et pas dans un serveur central » assure Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc.

Ce justificatif sera à usage unique, à validité limitée et personnalisable en fonction du destinataire ou de la démarche administrative. Il pourra servir à prouver son âge ou à récupérer un colis à son nom, mais pas lors d’un contrôle de police, par exemple.

Si la généralisation de l’application est prévue pour le premier trimestre 2023, la France s’est lancée pour objectif de déployer la version finalisée de cette carte à l’horizon 2030, selon les directives données par l’Union Européenne.