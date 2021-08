Le syndicat SUD Santé appelle à une grève nationale contre la vaccination obligatoire des soignants

Vaccination personnel soignant

«Nous ne sommes pas contre la vaccination mais cela doit rester un choix libre», martèle Jean-Marc Devauchelle - secrétaire général de la fédération SUD santé sociaux. Le syndicat a lancé un appel à la grève illimitée à l'échelle nationale à compter du 4 août, contre l'obligation chez les soignants note Le Figaro.

«Pour ma part, j'ai décidé de me faire vacciner lundi dernier et j'ai d'ailleurs longuement hésité. Mais c'est un choix personnel, je n'incite personne et notre fédération n'a pas non plus la volonté d'imposer» ajoute Jean-Marc Devauchelle.

On trouve aussi en France des appels locaux à la grève comme à Bastia avec la CGT comme le signale Corse Matin. "Nous ne sommes ni pro ni anti vaccin, précise d'emblée Jean-François Canasi, l'un des secrétaires de la section syndicale cité par Corse Matin. "Nous sommes favorables à la liberté de choix car cette décision doit rester personnelle."